Senadora eleita vê 'cinismo' em apoio de aliados de Ciro a Flávio e mira ampliar votação de Lula

Luizianne Lins (Rede) relembra críticas de Ciro Gomes à família Bolsonaro e diz que eventual apoio do tucano ao candidato do PL seria incoerência política

Ex-petista, a deputada federal Luizianne Lins se elegeu senadora pelo Rede em 2026 (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A senadora eleita pelo Ceará Luizianne Lins (Rede) classificou como "cinismo" o apoio de aliados do ex-governador Ciro Gomes (PSDB) ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Cinismo meio estabelecido. O Roberto Cláudio, que foi o vice, os dois candidatos ao Senado, se colocam como apoiadores ao Flávio, mas você não vê o mesmo movimento em relação ao próprio candidato. Eles usam 'time Ciro Gomes', talvez pelas contradições", disse à rádio CBN/OPovo.

Luizianne também lembrou as críticas anteriores de Ciro à família Bolsonaro e afirmou que uma eventual adesão pública do tucano a Flávio comprometeria sua coerência política.

A senadora eleita informou ainda que participará de uma agenda em Mossoró (RN), ao lado do governador cearense Elmano de Freitas (PT) e de outros governadores aliados, em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao candidato ao governo potiguar Cadu de Lula (PT).

Segundo ela, seu grupo busca levar Lula a 70% dos votos no Estado no segundo turno.

"Nosso grande desafio é conseguir aumentar, temos falado muito de chegar a 70% para o Lula no Ceará", declarou a senadora eleita.

Segundo Luizianne, a ampliação da votação no Estado ajudaria a compensar a diferença nacional entre os candidatos.