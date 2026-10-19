Lula manda recado para Janones, que está na UTI: "Vamos lá, meu general!"

O parlamentar foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca logo depois do debate presidencial de domingo (18), na Band

Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca logo depois do debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro neste domingo (18), na Band. (Ricardo Stuckert/PR)

Nesta segunda-feira (19), durante agenda de campanha no Rio Grande do Sul, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou rápida recuperação ao deputado federal André Janones (Rede-MG). O parlamentar foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca logo depois do debate presidencial de domingo (18), na Band.

"Meu companheiro André Janones está se recuperando depois da batalha de ontem e já, já estará de volta ao batente, pronto para mais uma jornada com o nosso Exército do Lula. Vamos lá, meu general. Vamos ativar nosso exército", declarou o petista.











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Último boletim médico de Janones

De acordo com o boletim divulgado pelo hospital, Janones encontra-se "clinicamente estável" e não apresentou novos episódios de arritmia desde a internação. "A evolução clínica é favorável, com expectativa de alta hospitalar nas próximas 48 horas, caso sejam mantidas as atuais condições de estabilidade", diz a nota. O documento é assinado pelos médicos Ludhmila Hajjar, Paulo Marcelo Gehm Hoff e Daniel Favarão Del Negro.

Peça estratégica na campanha digital

Janones, que coordena a criação e a administração da rede de canais "Exército do Lula", acompanhou a comitiva petista nos estúdios da emissora paulista.

Ao longo da transmissão do confronto, o deputado enviou mensagens constantes nos grupos, orientando os militantes sobre como agir e impulsionar conteúdos nas redes sociais.

A última publicação do parlamentar ocorreu à 0h40 desta segunda-feira (19); desde então, as comunidades virtuais permanecem sem novas atualizações.