André Janones anuncia alta de hospital às 13h13 desta terça (20)

Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca

Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca logo depois do debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro neste domingo (18), na Band. (Ricardo Stuckert/PR)

Nesta terça-feira (20), precisamente às 13h13, o deputado federal André Janones (REDE-MG) deve ter alta, de acordo com informações publicadas pelo próprio parlamentar nas redes sociais. “Às 13h13 em ponto, estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para comandar o Maior Exército Democrático do Mundo, durante a batalha final!”, disse o parlamentar, fazendo menção ao número de urna do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca, informou boletim médico do hospital divulgado nas redes sociais do deputado na tarde desta segunda-feira (19). O fato aconteceu após Janones o debate presidencial Band/Estadão entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e senador Flávio Bolsonaro (PL).

Foto de Janones hospitalizado foi divulgada na noite da segunda-feira (19) na comunidade Exército do Lula, no WhatsApp, que conta com 5,6 milhões de seguidores. (crédito: Reprodução/WhatsApp.)

Janones, que coordena a criação e a administração do canal "Exército do Lula", de apoiadores do presidente, esteve com a comitiva do PT nos estúdios da emissora. Ao longo de todo o debate, o deputado enviou mensagens no canal orientando os apoiadores a como agir nas redes sociais.