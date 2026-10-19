"Exército do Lula" está sem atividade há mais de 15h após internação de Janones por arritmia cardíaca

Internautas que participam do grupo do "exército" lamentam a internação do parlamentar.

O canal virtual "Exército do Lula" é comandado pelo deputado André Janones e já conta com mais de 5,5 milhões de seguidores. (Foto: Reprodução/WhatsApp )

À frente da comunidade virtual "Exército do Lula", criada para impulsionar a campanha do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal André Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Janones apresentou um quadro de arritmia cardíaca logo após o debate presidencial promovido pela Band, na noite deste domingo (18), no qual esteve presente para acompanhar o candidato petista.

Internautas que participam do grupo do "exército", comandado exclusivamente por Janones e inativo desde a 0h40 desta segunda-feira (19), lamentam a internação do parlamentar. Ele encontra-se clinicamente estável e permanece sob monitorização contínua, acompanhado por uma equipe médica especializada sob o comando da cardiologista Ludhmila Hajjar.

"Estamos com você, nosso divo doidinho", escreveu uma usuária no X (antigo Twitter). A hashtag #MelhorasJanones alcançou o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados (trending topics) do Brasil na rede social na tarde desta segunda.