No Sertão de Pernambuco, bispo alerta fiéis sobre eleição e risco de "ditadura" no país

O bispo Dom Limacêdo Antônio da Silva afirmou, em homilia, que a eleição define um modelo de sociedade e que a Igreja não pode se omitir dos rumos do país

Dom Limacêdo, bispo da Diocese de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco (Diocese de Afogados da Ingazeira/cortesia)

Durante uma homilia na Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, o bispo Dom Limacêdo Antônio da Silva fez um alerta aos fiéis sobre o processo eleitoral neste segundo turno e o futuro do país. Para o religioso, o pleito presidencial em curso ultrapassa a disputa entre duas pessoas ou partidos, representando uma escolha decisiva sobre o modelo de sociedade e o risco "de enfrentar uma ditadura".

"O que está em jogo não são duas pessoas que estão disputando o segundo turno. É um modelo de sociedade. Atenção. É muito mais amplo do que duas pessoas, minha gente. Ou do que dois ou três partidos. É o nosso futuro. Corremos o risco de enfrentar uma ditadura. Digo sem medo de dizer isso. Tenho responsabilidade em dizer isso aí. Se eu não disser, estou pecando diante de Deus e diante de vocês. Eu que sou pastor dessa diocese, não posso me dispensar desse anúncio", declarou.

Na ocasião, Dom Limacêdo ressaltou que a omissão diante de temas cruciais para a vida pública configuraria negligência espiritual. "Se eu não disser, estou pecando diante de Deus e diante de vocês. Eu, que sou pastor dessa diocese, não posso me dispensar desse anúncio. Não seria fiel àquilo que eu prometi quando fui ordenado padre, quando fui ordenado bispo."

Ancorado nos princípios cristãos, o religioso afirmou que a fé mantém forte compromisso com os rumos da história e com a realidade social, rejeitando a ideia de que a religião deve se condicionar distante dos temas sociais. "A palavra de Deus não nos tira da história, não nos tira da terra, não nos tira da vida. Pelo contrário, nos coloca mais profundamente, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, cobrado. E, no meu caso, vai ser muito grande também a cobrança."

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Diocese de Afogados da Ingazeira para falar sobre o assunto. À reportagem, a instituição religiosa afirmou que o Bispo não se encontra na Cúria diocesana e deverá retornar apenas na terça-feira (20), sem informações sobre o tema.

Quem é Dom Limacêdo Antônio da Silva

Natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Dom Limacêdo Antônio da Silva tomou posse como bispo na Diocese de Afogados da Ingazeira em dezembro de 2023, segundo informações do site oficial do episcopado.

Com formação em Teologia na Escola Teológica São Bento de Olinda e Filosofia no Instituto Estrela Missionária, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o religioso foi ordenado diácono em 1985, recebendo ordenação sacerdotal no ano seguinte no município de Limoeiro, no Agreste do estado.

Em abril de 2028, Dom Limacêdo foi nomeado padre pelo Papa Francisco. No mesmo ano, ele recebeu ordenação episcopal. O religioso também atuou como bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. A chegada de Dom Limacêdo à Diocese de Afogados da Ingazeira foi em 2023, quando foi nomeado pelo Papa Francisco como quinto bispo.