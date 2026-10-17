Aliados de Lula recorrem ao TRE-PE e cobram medidas para reduzir abstenção no segundo turno

A principal preocupação dos aliados é a dificuldade de deslocamento no dia da votação, especialmente na zona rural

Palamentares se reuniram com o novo presidente do TRE-PE, o desembargador Erik Simões (Antônio Henrique)

Parlamentares e lideranças de partidos aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram com a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) para cobrar medidas contra a abstenção no segundo turno das eleições, previsto para o 25 de outubro.

O grupo, que incluiu o senador Humberto Costa e diversos deputados estaduais e federais, como Dani Portela, Rosa Amorim, Ivete Caetano e Liana Cirne, além da ex-candidata à vice-governadora, Alice Gabino (Rede), focou a conversa na garantia de transporte público para os eleitores no dia da votação.

A principal preocupação dos aliados é a dificuldade de deslocamento no dia da votação, especialmente na zona rural, onde as distâncias, geralmente, são maiores, e na Região Metropolitana do Recife, com atenção especial ao transporte intermunicipal. Na avaliação dos parlamentares, a falta de opções de transporte ou de dinheiro para a passagem são fatores que podem afastar a população das urnas.

Recebidos pelo novo presidente do TRE-PE, o desembargador Erik Simões, o grupo solicitou uma fiscalização rigorosa para o cumprimento da resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga a oferta de transporte coletivo gratuito e com frota equivalente aos dias úteis durante os domingos de eleição. A expectativa dos participantes é de que o aumento da participação ajude a ampliar a votação de Lula no estado. O encontro finalizou com a sinalização positiva de que o Tribunal adotará medidas logísticas para tentar reduzir o índice de abstenção em Pernambuco.

Abstenção

No pleito de 2026, Pernambuco registrou uma abstenção de 18,17% no dia 4 de outubro. A porcentagem representa 1.312.388 eleitores pernambucanos que não compareceram às urnas. Ao todo, o estado possui 7.223.450 eleitores aptos a votar, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE).

Segundo a representação da Frente de Luta pelo Transporte Público, os destaques negativos são os municípios do Agreste Meridional, que apresentaram taxas superiores a 27% e 29%, e grandes cidades como Jaboatão dos Guararapes (20,76%) e Recife (15,96%).