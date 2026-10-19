Lula e aliados de Flávio fazem últimos atos de rua em Pernambuco

Nesta terça-feira (20), o presidente Lula volta ao estado para uma caminhada em Petrolina, no Sertão. Em Boa Viagem, Nikolas Ferreira participa do "Bloquinho 22" na quinta-feira (22)

Presidente Lula (PT) e deputado federal Nikolas Ferreira (PL) ( Ricardo Stuckert; Reprodução/Instagram)

Nos últimos dias de campanha do segundo turno, cuja votação está prevista para o dia 25 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados de Flávio Bolsonaro (PL) realizam os últimos atos de rua em Pernambuco. Nesta terça-feira (20), o chefe do Executivo volta ao estado para uma caminhada em Petrolina, no Sertão pernambucano.

A agenda do petista começa às 14h, com concentração na Orla II de Juazeiro (BA), em frente ao Vapor do Vinho. A caminhada seguirá rumo a Petrolina, com encerramento na Avenida Guararapes, segundo informações divulgadas pelo presidente estadual do PT, Carlos Veras.

"Agora, em Pernambuco, para a gente poder organizar essa grande atividade com o presidente Lula. Vamos ocupar as ruas de Petrolina e de Juazeiro e fazer uma grande atividade, mostrando o nosso amor ao nosso presidente Lula e nossa empolgação porque é de virada!", disse o deputado.

Bloquinho 22

A dois dias para a votação do 2º turno, o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL) participa de caminhada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O evento, chamado de "Bloquinho 22", será realizado no dia 22 de outubro, às 19h22. Segundo Mendonça Filho, que coordena a campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, o ato tem como ponto de concentração a Pracinha de Boa Viagem e deve seguir até o Parque Dona Lindu.

"Rumo à vitória de Flávio Bolsonaro 22! Recife tem encontro marcado no dia 22 de outubro, às 19h22. O Bloquinho do 22 terá concentração na Pracinha de Boa Viagem, seguindo até o Parque Dona Lindu, com presença confirmada de Nikolas Ferreira", escreveu o ex-ministro da Educação em seu perfil oficial no Instagram.

Em entrevista recente ao Diario de Pernambuco, o ex-ministro da Educação mencionou uma articulação com a cúpula da campanha nacional para uma agenda de Flávio no estado, o que, até o momento, não se concretizou.















