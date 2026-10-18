Flávio e Lula se enfrentam em debate na Band; veja onde assistir online ao vivo

É o primeiro debate entre os dois

Estúdio pronto para o debate entre Flávio e Lula (Renato Pizzutto/Band)

O primeiro debate entre o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, acontece na noite deste domingo (18), na Band, em São Paulo.

Espectadores podem acompanhar o debate pelo site do Estadão e pelo site da Band. Participam da iniciativa também um pool de veículos de imprensa, composto pelas emissoras de rádio e televisão Cultura, Gazeta e Jovem Pan.





Primeiro turno

Flávio Bolsonaro recebeu 56.104.503 votos, correspondentes a 47 03% dos votos válidos no primeiro turno da disputa pelo Palácio do Planalto. Lula teve 53.879.538 votos, ou 45,16% dos votos válidos.