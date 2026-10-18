Com funk e axé, Flávio Bolsonaro transforma ato político em bloco de carnaval na Av. Paulista

O candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) , participou neste domingo (18), de um ato de campanha na Avenida Paulista, apelidado de "Bloco do 22"

Dois trios elétricos tocaram uma série de funks e músicas chiclete de apoio ao candidato, repetindo 22 (Foto: FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Desde as 9h, apoiadores de Flávio já estavam reunidos no cruzamento da Avenida Paulista com a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

Dois trios elétricos tocaram uma série de funks e músicas chiclete de apoio ao candidato, repetindo 22. “Com 22 eu tô fechado, é 22 o ‘fi’ do Bolsonaro”, dizia um dos jingles, enquanto o público dançava reproduzindo o número com as mãos.

Flávio e seus aliados chegaram por volta das 11h. O candidato à presidência subiu no trio acompanhado do deputado federal reeleito Nikolas Ferreira, mais votado da história do Brasil.

Também estão presentes os senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), o governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Às 11h15, trios elétricos partiram em direção ao Masp, enquanto Flávio e seus aliados dançavam ao som dos jingles.

De cima do trio, Flávio e seus aliados insuflaram o público fazendo erguendo as mãos para o ar e fazendo passos de funk. Com o veiculo em movimento, ele disparou fogos de artifício para o alto.

Nikolas ficou responsável por tentar organizar a multidão, pedindo que as pessoas abrissem caminho para a passagem dos carros de som. Enquanto tentava conter o tumulto, deu um chute em um boneco de Lula e puxou gritos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

“Ano que vem, o Flávio nao vai indicar quatro ministro do Supremo, vai indicar cinco. Porque nós vamos ‘impeachmar’ Alexandre de Moraes”, afirmou Nikolas, dando início a um coro de “Fora Moraes”.