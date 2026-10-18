Moraes autoriza Jair Bolsonaro a reunir convidados em almoço familiar neste domingo (18)

A autorização foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (16), após a defesa de Jair Bolsonaro solicitar permissão para realizar um almoço familiar no local

A autorização foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (16), após a defesa de Jair Bolsonaro solicitar permissão para realizar um almoço familiar no local. (Alejandro Zambrana/STF e reprodução/redes sociais)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá reunir dez convidados em sua residência neste domingo (18) para celebrar o aniversário de sua filha caçula, Laura Bolsonaro. A autorização foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (16), após a defesa do ex-mandatário solicitar permissão para realizar um almoço familiar no local.

O pedido apresentado pelos advogados incluía uma lista nominal com as pessoas autorizadas a entrar e permanecer no imóvel durante a comemoração. Moraes deferiu a presença dos dez nomes indicados, restringindo o acesso exclusivamente ao evento familiar.

A decisão estabelece que todos os convidados deverão respeitar as normas e procedimentos de segurança vigentes para o acesso e a permanência na residência, além de cumprir as orientações das equipes responsáveis pela fiscalização no local.

O ministro determinou ainda que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a direção do Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam notificadas imediatamente para adotar as providências operacionais necessárias ao cumprimento da ordem judicial.