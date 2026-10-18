Flávio Bolsonaro reúne apoiadores em ato na Avenida Paulista neste domingo (18)

Estão presentes no ato o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL), os senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), o governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)

Candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) e aliados. (Charles Vieira)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro participa, neste domingo (18), de um ato de campanha na Avenida Paulista, apelidado de “Bloco do 22”. Desde as 9h, apoiadores do candidato já estavam reunidos no cruzamento da Avenida Paulista com a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

Dois trios elétricos tocaram uma série de funks e músicas chiclete de apoio ao parlamentar, repetindo o número 22. “Com 22 eu tô fechado, é 22 o ‘fi’ do Bolsonaro”, dizia um dos jingles, enquanto o público dançava reproduzindo o número com as mãos.

Flávio e seus aliados chegaram por volta das 11h. O candidato à Presidência subiu no trio acompanhado do deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL), o mais votado da história do país.

Também estiveram presentes os senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), o governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Às 11h15, os trios elétricos partiram em direção ao Masp, enquanto Flávio e seus aliados dançavam ao som das músicas da campanha.

De cima do trio, Flávio e seus correligionários animavam o público erguendo as mãos para o ar e fazendo passos de funk. Com o veículo em movimento, o candidato disparou fogos de artifício para o alto.

Nikolas ficou responsável por tentar organizar a multidão, pedindo que as pessoas abrissem caminho para a passagem dos carros de som. Enquanto tentava conter o tumulto, deu um chute em um boneco de Lula e puxou gritos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

“Ano que vem, o Flávio não vai indicar quatro ministros do Supremo, vai indicar cinco. Porque nós vamos impeachmentalizar o Alexandre de Moraes”, afirmou Nikolas, dando início a um coro de “Fora Moraes”.