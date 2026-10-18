Apoiadores de Flávio promovem atos em Pernambuco neste domingo (18)

No início deste domingo (18), o deputado federal Mendonça Filho, coordenador em Pernambuco da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, participou de uma caminhada na Zona Norte do Recife.

Mobilizações marcam a última semana antes da votação do 2º turno (Divulgação)

Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL) promovem mobilizações em Pernambuco neste domingo (18), também marcado por diversos atos pró-Lula no estado. No início da manhã, o deputado federal e coordenador estadual da campanha de Flávio, Mendonça Filho (PL), participou de uma caminhada na Zona Norte do Recife. Ainda na Região Metropolitana, no município de Abreu e Lima, apoiadores do presidenciável realizaram uma carreata.

Previsto para as 9h, com concentração no Pátio da Feira Nova, o ato teve saída no final da manhã. A manifestação é considerada pelos organizadores como um "esquenta" para o Bloquinho 22, com presença do deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL), previsto para esta quinta-feira (22) em Boa Viagem.

A agenda de mobilização deste domingo (18) também conta com motocarreata em Lajedo, no Agreste Meridional, Gravatá, Sirinhaém, Vicência, Bezerros, Camutanga, Itambé, São José do Egito e Machados, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, segundo divulgou o deputado estadual reeleito Coronel Feitosa (PL).