Em Olinda, ministra Luciana Santos fala que ato com agremiações busca "evitar retrocesso no Brasil"

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação participou de ato com agremiações carnavalescas em Olinda e destacou mobilização popular em apoio a Lula

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Olinda (Foto: Maurício Ferry/DP Fotos)

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou neste domingo (18), durante manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Olinda, que acredita que a esquerda já conseguiu virar os votos necessários para reverter o resultado da disputa eleitoral. Segundo ela, a mobilização nas ruas reforça a confiança no resultado e a possibilidade de evitar o que classificou como "um grande retrocesso para o país".

“São poucos dias até o segundo turno, mas eu estou muito confiante. Acho que a gente já virou [o resultado das pesquisas] e agora é só manter a peteca porque a gente tem a chance de salvar o Brasil de um grande retrocesso.”

Luciana participou do ato do Bloco da Vitória, que reuniu apoiadores de Lula e mais de 100 agremiações carnavalescas na Praça do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A manifestação foi organizada em apoio à campanha do presidente e em defesa da democracia, com participação de troças tradicionais, blocos e grupos de dança da cultura popular pernambucana.

Para a ministra, a mobilização representa uma reação popular à possibilidade de retorno da família Bolsonaro ao governo federal.

“Eu acho que é uma demonstração espontânea de todos que fazem a cultura no nosso país e o quanto tem sido fundamental as políticas públicas do nosso presidente Lula e ao mesmo tempo uma mistura com a vontade popular. Eu penso que houve uma explosão de reação anti a ameaça que significa a família Bolsonaro voltar para o Brasil. Então eu fico muito feliz, estou confiante. Acho que a gente está no ponto de virada e a melhor manifestação é a das ruas”, afirmou.

Luciana também associou o apoio ao presidente às políticas públicas implementadas pelos governos petistas. Entre as ações citadas por ela estão o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), a ampliação das universidades federais e o programa Farmácia Popular.

A ministra ainda mencionou a retomada do Ministério da Cultura, atualmente comandado por Margareth Menezes, como parte das ações que, na avaliação dela, contribuíram para fortalecer o setor cultural.

O Bloco da Vitória reuniu agremiações tradicionais do Carnaval pernambucano, entre elas Eu Acho É Pouco, Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos, Boi da Macuca, Cariri, Minhocão e Bloco Sem Terra. O cortejo contou com as orquestras Maestro Oseas e Henrique Dias.

A associação entre Carnaval e mobilização política já ocorreu em outras eleições no estado. Em 2022, mais de 40 agremiações participaram do Lula em Bloco, também realizado na Praça do Carmo. Neste ano, durante o primeiro turno, o cortejo Bora Lula! percorreu as ladeiras de Olinda com a participação de grupos tradicionais da cidade.