Apoiadores de Lula se concentram na Praça do Carmo para ato com blocos em Olinda

Cortejo sairá pelas ruas do Centro Histórico de Olinda (Foto: Raianne Romão/DP)

A Praça do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, reúne apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (18), durante a concentração para o Bloco da Vitória. A mobilização reúne foliões e representantes de agremiações carnavalescas em um ato de apoio ao petista e em defesa da democracia, antes da saída do cortejo pelas ruas da cidade.

A organização anunciou a participação de mais de 100 agremiações, entre troças tradicionais, blocos carnavalescos e grupos de dança. A programação conta com as orquestras Maestro Oseas e Henrique Dias. Entre os grupos confirmados estão Eu Acho É Pouco, Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos, Boi da Macuca, Cariri, Minhocão e Bloco Sem Terra.

A mobilização aproxima, mais uma vez, a cultura popular pernambucana do debate político. Em Olinda, agremiações carnavalescas já participaram de atos eleitorais em outras ocasiões, levando estandartes, fantasias e símbolos dos blocos para manifestações de apoio a candidatos e defesa de pautas sociais.

Em 2022, mais de 40 agremiações participaram do Lula em Bloco, também realizado na Praça do Carmo. Neste ano, durante o primeiro turno das eleições, o cortejo Bora Lula! percorreu as ladeiras de Olinda com a participação do Eu Acho É Pouco, do Minhocão e do Bloco Sem Terra.

A concentração deste domingo (18) reúne grupos com trajetórias distintas no Carnaval pernambucano, mas que compartilham a presença em manifestações políticas. A expectativa da organização é reunir mais de 100 agremiações no Bloco da Vitória.