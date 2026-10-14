Segundo maior colégio eleitoral de PE, Jaboatão registrou maior abstenção da RMR no 1º turno

Município registrou patamar superior às eleições gerais de 2022, mas apresentou redução em relação à abstenção do pleito municipal de 2024

Urna eletrônica garante transparência nas eleições (Foto: Nelson Júnior/TSE)

As estatísticas relativas ao primeiro turno das Eleições 2026, divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apontam que o município de Jaboatão dos Guararapes registrou uma abstenção de 20,75%, o que significa que 103.443 eleitores não compareceram às urnas, do total de 498.555 pessoas aptas a votar.

O percentual foi o maior entre as cidades da Região Metropolitana do Recife e ocupa a 64ª colocação no ranking do critério entre todos os municípios pernambucanos. O resultado está um pouco abaixo dos 21,08% registrados no país, mas acima do quantitativo do estado, que chegou a 18,17%.

O patamar deste pleito é menor do que o registrado nas eleições municipais de 2024, quando 23,24% da população jaboatonense apta a votar optou por abdicar do seu direito. No entanto, houve um aumento no comparativo com as eleições gerais de 2022, quando 18,99% da população local se absteve.

Considerando os principais colégios eleitorais de Pernambuco, a ordem de maiores abstenções seguiu com Petrolina (18,16%), Recife (15,94%), Olinda (15,06%) e Caruaru (14,94%).

Já ampliando os dados para o estado, a cidade de Correntes, no Agreste Meridional, liderou em número de faltantes, onde 4.255 dos 14.583 eleitores não compareceram, o que corresponde a 29,18% do total.

O número elevado de abstenções vem sendo um tema recorrente no debate eleitoral deste ano, uma vez que o número de faltantes em todo o país no primeiro turno alcançou o maior patamar desde 1998. A busca por reverter o afastamento do eleitorado também ganhou centralidade na corrida presidencial do segundo turno, direcionando os esforços de ambas as campanhas.