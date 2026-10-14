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Política
Eleições 2026

Segundo maior colégio eleitoral de PE, Jaboatão registrou maior abstenção da RMR no 1º turno

Município registrou patamar superior às eleições gerais de 2022, mas apresentou redução em relação à abstenção do pleito municipal de 2024

Amauri Lins

Publicado: 14/10/2026 às 17:20

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Urna eletrônica garante transparência nas eleições/Foto: Nelson Júnior/TSE

Urna eletrônica garante transparência nas eleições (Foto: Nelson Júnior/TSE)

As estatísticas relativas ao primeiro turno das Eleições 2026, divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apontam que o município de Jaboatão dos Guararapes registrou uma abstenção de 20,75%, o que significa que 103.443 eleitores não compareceram às urnas, do total de 498.555 pessoas aptas a votar.

O percentual foi o maior entre as cidades da Região Metropolitana do Recife e ocupa a 64ª colocação no ranking do critério entre todos os municípios pernambucanos. O resultado está um pouco abaixo dos 21,08% registrados no país, mas acima do quantitativo do estado, que chegou a 18,17%.

O patamar deste pleito é menor do que o registrado nas eleições municipais de 2024, quando 23,24% da população jaboatonense apta a votar optou por abdicar do seu direito. No entanto, houve um aumento no comparativo com as eleições gerais de 2022, quando 18,99% da população local se absteve.

Considerando os principais colégios eleitorais de Pernambuco, a ordem de maiores abstenções seguiu com Petrolina (18,16%), Recife (15,94%), Olinda (15,06%) e Caruaru (14,94%).

Já ampliando os dados para o estado, a cidade de Correntes, no Agreste Meridional, liderou em número de faltantes, onde 4.255 dos 14.583 eleitores não compareceram, o que corresponde a 29,18% do total.

O número elevado de abstenções vem sendo um tema recorrente no debate eleitoral deste ano, uma vez que o número de faltantes em todo o país no primeiro turno alcançou o maior patamar desde 1998. A busca por reverter o afastamento do eleitorado também ganhou centralidade na corrida presidencial do segundo turno, direcionando os esforços de ambas as campanhas.

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Abstenção , eleições 2026 , Jaboatão
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