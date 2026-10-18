Papa Leão 14 faz primeira aparição pública na janela do Vaticano após cirurgia

O papa recebeu alta no sábado (17) do Hospital Gemelli, em Roma, quatro dias após o procedimento cirúrgico que removeu o lobo inferior do seu pulmão direito

O Papa Leão 14 recebeu alta no sábado (17) do Hospital Gemelli, em Roma, quatro dias após o procedimento cirúrgico que removeu o lobo inferior do seu pulmão direito. (Reprodução de Vídeo/Vatiacan News)

Neste domingo (18), o Papa Leão 14 fez a oração do Angelus, tradicional devoção católica que relembra a Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria e a Encarnação do Filho de Deus, da janela de seu apartamento no Vaticano, com acesso para a Praça de São Pedro. Este foi o primeiro compromisso público do pontífice desde que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão.

O papa recebeu alta no sábado (17) do Hospital Gemelli, em Roma, quatro dias após o procedimento cirúrgico que removeu o lobo inferior do seu pulmão direito.

O pontífice caminhou até a janela do palácio sem auxílio e realizou, como de costume, seu compromisso semanal ao meio-dia (horário local). Sob céu cinzento e nublado, ele pediu aos peregrinos reunidos na praça que deixassem de lado ambições egoístas e servissem a Deus "sem fazer concessões".

Agradecimento aos profissionais de saúde

Leão 14 aproveitou a ocasião para agradecer aos profissionais de saúde e à equipe do Hospital Gemelli pelo atendimento durante o seu tratamento.

"Gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm rezado por mim nestes dias. Senti realmente o apoio de vocês, obrigado. Reconheço, particularmente, a minha gratidão aos médicos, enfermeiros e a toda a equipe do Hospital Gemelli. Essa experiência me fez vivenciar de modo particular a proximidade de todos aqueles que enfrentam a doença e a enfermidade", declarou.

Ele afirmou ainda que pretende retomar a rotina progressivamente: "Superada essa fase delicada, vou retomar gradualmente minhas atividades, sempre com a ajuda de Deus e as orações de vocês", finalizou.