Felca rompe silêncio de meses e intriga redes com anúncio misterioso

Em seu perfil, Felca compartilhou uma imagem totalmente preta acompanhada apenas da frase: "Eu me escondi por tempo demais"

Felca (Reprodução/Redes sociais)

O influenciador digital Felca voltou a movimentar as redes sociais durante a madrugada deste domingo (18). Após meses afastado das redes sociais, o criador de conteúdo fez uma publicação enigmática que despertou a curiosidade de milhões de seguidores e colocou seu nome entre os assuntos mais comentados do momento.

Em seu perfil, Felca compartilhou uma imagem totalmente preta acompanhada apenas da frase: “Eu me escondi por tempo demais”. Além da mensagem, a publicação trouxe uma data e horário marcados para o seu retorno definitivo: terça-feira (20), à 0h.











Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Felipe Bressanim (@felca0)

A última postagem do influenciador em seu perfil oficial no Instagram foi em 22 de março. Na publicação, diversos internautas questionam se Felca está acompanhando as eleições e se ele vai se pronunciar politicamente.

Repercussão

Conhecido por suas análises ácidas, experimentos sociais e vídeos profundos de denúncia, o retorno repentino e o tom misterioso do post provocaram uma onda de reações imediatas. Em poucas horas, diversos comentários com diversas especulações de diversos famosos, que tentam adivinhar o que o influenciador está preparando para a data.