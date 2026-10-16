2º turno: seis seções eleitorais em Pernambuco mudam de endereço

TRE-PE afirma que a mudança permitirá melhor acessibilidade para os eleitores e melhora na logística para a atuação do órgão

Biometria na votação (Joédson Alves/Agência Brasil)

Seis seções eleitorais em Pernambuco passaram por mudança de endereço neste segundo turno. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), a modificação permitirá melhor acessibilidade para os eleitores e melhora na logística para a atuação do órgão. Ao todo, o estado conta com 22 mil seções eleitorais.

Conforme o TRE-PE, as seções 005 e 006, em Buíque, no Sertão do estado, foram realocadas provisoriamente. Eleitores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social devem votar no segundo turno na Câmara Municipal de Buíque. No município de Floresta, também no Sertão, as seções 68, 91, 121 e 123, inicialmente localizadas na Unidade Básica de Saúde Dr. Cantidiano Valgueiro de Carvalho, passam para a Creche Municipal Professora Nair Diniz Ferraz.

Em caso de dúvidas sobre os locais de votação, o eleitor pode consultar a seção eleitoral pelo Disque-Eleitor, no número (81) 3194-9400, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O contato também funciona no WhatsApp, por meio da assistente virtual Júlia. Além disso, a pesquisa pode ser realizada pelo autoatendimento no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título.