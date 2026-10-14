TRE-PE alerta para golpe do Pix que usa falso bloqueio de título eleitoral

Fraude usa dados pessoais das vítimas e simula páginas oficiais para induzir eleitores a pagar supostas multas às vésperas do segundo turno

Mensagens enviadas por SMS levam a uma página que imita o gov.br e inventa multas (Foto: TRE-SP)

Eleitores de Pernambuco estão sendo alvo de um golpe que usa mensagens de texto (SMS) para informar que o título eleitoral está irregular e precisa ser regularizado para permitir a votação no segundo turno. A fraude direciona as vítimas a um site falso que imita páginas do Governo Federal e cobra pagamentos via Pix, com valores entre R$ 12 e R$ 14.

O alerta foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), que frisa que a Justiça Eleitoral não envia mensagens por SMS, e-mail ou WhatsApp com links para pagamento ou cobranças para regularizar o título.

A página fraudulenta utiliza a marca gov.br, as cores oficiais e expressões como “serviço gratuito do TSE” para transmitir credibilidade. No entanto, o endereço eletrônico não corresponde aos domínios oficiais do governo ou da Justiça Eleitoral.

Ao informar o CPF no site, a vítima recebe um aviso de suposta irregularidade, acompanhado de dados pessoais, como nome completo, data de nascimento e sexo. Essas informações são obtidas ilegalmente e utilizadas pelos criminosos para tornar a abordagem mais convincente.

Em seguida, a página apresenta falsas multas por ausência em eleições e uma suposta taxa de emissão de segunda via do título. Para pressionar a vítima, o sistema gera um QR Code ou um código Pix e exibe um cronômetro que limita o tempo para o pagamento. O dinheiro, porém, é transferido aos golpistas.

Cadastro eleitoral está fechado

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O cadastro eleitoral permanece fechado até 3 de novembro. Nesse período, não é possível solicitar o título, transferir o domicílio eleitoral ou revisar os dados cadastrais. Além disso, a Justiça Eleitoral não cobra taxa para esses serviços.

O TRE-PE também esclarece que quem deixou de votar no primeiro turno pode participar normalmente do segundo, desde que esteja com a situação eleitoral regular. Cada turno é considerado uma eleição independente.

A ausência no primeiro turno pode ser justificada gratuitamente em até 60 dias após a votação. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-Título, pelo site do TRE-PE ou presencialmente em um cartório eleitoral.

Como consultar a situação eleitoral

A consulta ao título pode ser feita gratuitamente pelo aplicativo e-Título, disponível nas lojas oficiais de aplicativos, pelo serviço de Autoatendimento Eleitoral nos sites do TRE-PE e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou presencialmente em um cartório eleitoral.

Caso exista uma multa legítima, a guia de pagamento deve ser emitida exclusivamente pelos canais oficiais. O tribunal orienta os eleitores a não clicar em links recebidos por mensagens nem realizar transferências via Pix a partir de páginas suspeitas.

Os endereços oficiais da Justiça Eleitoral terminam em .jus.br. Em caso de dúvida, os eleitores podem entrar em contato com o Disque Eleitor de Pernambuco pelo telefone (81) 3194-9400, por ligação ou WhatsApp.