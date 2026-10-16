Saiba quais foram os 10 deputados estaduais mais votados no Recife, Olinda e Jaboatão

Na votação que definiu a ocupação das 49 cadeiras da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), os maiores colégios eleitorais mediram forças e contribuíram para a nova configuração da Casa de Joaquim Nabuco

Fachada da Alepe (Arquivo/DP)

A Região Metropolitana do Recife concentra 41,7% do eleitorado de Pernambuco, como também os três maiores colégios eleitorais do Estado: Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, respectivamente. Em seguida, estão Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão pernambucano, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE).

Na votação que definiu a ocupação das 49 cadeiras da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), os maiores colégios eleitorais mediram forças e contribuíram para a nova configuração da Casa de Joaquim Nabuco. Na capital pernambucana, que conta com 1.228.592 eleitoras e eleitores aptos a votar, a deputada reeleita Dani Portela (PT) reuniu o maior quantitativo de votos, mais de 60 mil.

Enquanto em Jaboatão dos Guararapes, município que conta com 498.144 eleitoras e eleitores aptos a votar, Andréa Medeiros (PSD), esposa do prefeito da cidade, Mano Medeiros (PSD), ocupa o topo da lista dos candidatos mais votados, com 33.327. Já em Olinda, terceiro maior colégio eleitoral do estado, com 301.743 eleitores, Vini Castelo (PCdoB) contabilizou mais de 27 mil votos, desbancando o ex-prefeito Professor Lupércio (PSD), que recebeu 13.975 votos, ficando como suplente.

Confira as listas:

Recife

Dani Portela (PT): 60.131 (eleita); Gilson Machado Filho (Podemos): 46.487 (eleito);

Francismar (PSB): 38.649 (eleito); João Paulo do PT: 37.303 (eleito); André Ferreira (PL): 32.649 (eleito); Romerinho Jatobá (PSB): 29.336 (eleito); Emerson Freitas (MDB): 26.985 (eleito); Aderaldo Pinto (PSB): 24.757 (suplente); Pastor Júnio Tércio (PP): 20.023 (eleito); Rodrigo Farias (PSB): 20.001 (eleito).



Jaboatão dos Guararapes

Andréa Medeiros (PSD): 33.327 (eleita); Dani Portela (PT): 18.519 (eleita); André Ferreira (PL): 17.663 (eleito); Nino de Enoque (PL): 16.847 (suplente); Gilson Machado Filho (Podemos): 13.300 (eleito); João Paulo do PT: 11.541 (eleito); Pastor Júnio Tércio (PP): 11.359 (eleito); Gleide Ângelo (PP): 8.819 (eleita); Nenaca do Piston (PL): 8.711 (suplente); João de Nadege (PV): 7.489 (eleito).

Olinda

Vini Castelo (PCdoB): 27.759 (eleito); Professor Lupércio (PSD): 13.975 (suplente); Dani Portela (PT): 8.357 (eleita); Gilson Machado Filho (Podemos): 8.160 (eleito); André Ferreira (PL): 7.370 (eleito); Emerson Freitas (MDB): 7.252 (eleito); Francismar (PSB): 6.747 (eleito); Professora Ivete Caetano (PT): 5.324 (eleita); Pastor Júnio Tércio (PP): 5.137 (eleito); Gleide Ângelo (PP): 5.023

PSD e PSB dividem maiores bancadas

Partidos da governadora reeleita Raquel Lyra e do ex-prefeito do Recife, João Campos, elegeram nove deputados cada. Com relação ao pleito de 2022, o PSB amplia a sua presença no parlamento estadual, com o acréscimo de dois deputados na Alepe.

Enquanto o PP, que liderava com dez cadeiras, caiu para sete e perdeu o status de maior bancada. O Podemos ocupa a quarta maior bancada no legislativo estadual, com seis parlamentares. Já o PCdoB e Avante voltam a ter representantes.