Cinco vereadores deixam Câmara do Recife após eleição; veja quem assume as vagas

Vereadores saem para assumir novos mandatos na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e na Câmara dos Deputados

Câmara Municipal do Recife (Marina Torres/DP Foto)

Cinco vereadores do Recife saem da Câmara Municipal no dia 31 de janeiro de 2027 para assumir novos mandatos na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e na Câmara dos Deputados. Deixam a Casa de José Mariano os parlamentares Liana Cirne (PT), Thiago Medina (PL) e Eduardo Moura (Novo), eleitos para o Congresso Nacional. Enquanto Gilson Machado Filho (Podemos) e Romerinho Jatobá (PSB) passarão a ocupar duas das 49 cadeiras na Alepe.

Com as saídas, nasce uma nova configuração na Casa Legislativa do Recife, com a entrada dos suplentes. Um levantamento realizado pelo Diario de Pernambuco, junto à Câmara Municipal, detalha a nova composição: Chico Kiko é o primeiro suplente do PSB, assumindo a posição de Romerinho Jatobá. Já na cadeira atualmente ocupada por Gilson Filho, ficará Nilson Pereira (PL).

Completam a nova bancada George Santos (Novo), na vaga de Eduardo Moura; Alcides Cardoso (PL), no lugar de Thiago Medina; e Osmar Ricardo (PT), ocupando o posto de Liana Cirne. Todos assumem a partir de fevereiro do próximo ano.

Quem permanece na Câmara

Mais de dez vereadores do Recife concorreram no pleito de 2026 a vagas na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e na Câmara dos Deputados, mas não se elegeram e permanecem na Casa José Mariano até a finalização dos mandatos.

Entre os parlamentares que participaram da disputa, encerrada no último domingo (4), estão Kari Santos (PT), Jô Cavalcanti (PSOL), Tadeu Calheiros (MDB), Samuel Salazar (MDB), Andreza de Romero (PSB) e Aderaldo Pinto (PSB).