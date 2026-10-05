Mais votada para a Alepe, Dani Portela consolida força da esquerda e projeta nome no PT

Para Dani Portela, a continuidade na Alepe é uma conquista coletiva, ancorada nos movimentos sociais, no feminismo popular e na luta antirracista

João Campos destaca papel do Nordeste nas eleições e elogia Dani Portela em ato de filiação ao PT (Crysli Viana/DP Foto)

Com 146.123 votos, a deputada estadual reeleita Dani Portela (PT) foi a candidata mais votada para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), liderando a votação entre todos os nomes que disputaram uma cadeira na Casa. O resultado amplia a projeção da parlamentar dentro de seu novo partido e reforça o peso da esquerda na composição do Legislativo estadual. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, ela celebrou a conquista e avaliou o desempenho nas urnas.

Para Dani Portela, a continuidade na Alepe é uma conquista coletiva, ancorada nos movimentos sociais, no feminismo popular e na luta antirracista. "Eu não herdei esse lugar no legislativo de ninguém. Eu chego com essa força, a força da maioria da nossa população, mas que infelizmente é minoria nos espaços de decisão", destacou a deputada.

Com críticas ao atual modelo de ocupação dos espaços de poder, que ela classificou como "capitanias hereditárias políticas", Dani ressalta o seu protagonismo enquanto única mulher negra na Casa Joaquim Nabuco. "Eu vejo uma ocupação muito coletiva. Eu sou uma mulher feminista que está organizada no movimento feminista, do feminismo popular, do feminismo negro, e acho que essa força da coletividade chega junto comigo."

Mulher negra, advogada popular, feminista e historiadora, Dani foi a vereadora mais votada do Recife em 2020. Antes disso, em 2018, candidatou-se ao governo de Pernambuco pelo PSOL. Em 2024, lançou-se como postulante à Prefeitura do Recife. No pleito, ela teve 35.110 votos, ou seja, 3,78% dos válidos, ficando em terceiro lugar no primeiro turno.

Oposição e foco no orçamento público

Em seu primeiro mandato no legislativo, Portela se destacou por liderar a oposição à governadora Raquel Lyra (PSD). Na análise da parlamentar, essa oposição ocorreu de maneira firme, porém técnica e propositiva. Ao Diario, ela salienta que manterá a posição e cobrou a chefe do Executivo estadual sobre políticas públicas para a redução das desigualdades no estado.

"Foram três anos de muita paralisia para muita coisa morrer no último ano, assim, às vésperas de uma eleição. A gente espera que isso se concretize, mas que se concretize em índices reais e concretos. Pernambuco, apesar de muitas estradas serem construídas, ainda continua sendo um dos estados mais desiguais. Quando eu falo em desigualdade, estou falando de miséria, de pobreza extrema; eu estou falando de mulheres, da população negra, eu estou falando de políticas que o orçamento chegue de fato na vida dessas pessoas."

Questionada sobre as suas prioridades na Alepe pelos próximos quatro anos, Dani Portela pontua que focará no orçamento público. "Eu me debrucei para olhar o orçamento (...). A gente começa a cobrar, fiscalizar lá. Acho que a nossa atuação enquanto oposição saiu muito sólida, com muito compromisso, e Pernambuco deu um recado, né? Ele elegeu a governadora, mas deu a votação mais expressiva à mulher que libera a oposição a essa governadora no estado."

Clareza democrática

Com disputa presidencial estendida para o segundo turno, Dani Portela fez um chamado direto à governadora reeleita. Para a deputada, o momento exige clareza democrática, sem adoção de posturas neutras.

"O meu convite agora é parabenizar a governadora Raquel Lyra e chamar a enorme responsabilidade que está sobre ela de não ficar em cima do muro, como fez em 2022. Agora é hora de mergulhar na campanha do presidente Lula. Ninguém nunca fez por Pernambuco como o Lula fez durante a gestão dela. É hora de desarmar o palanque e fazer campanha para o presidente Lula."

Projetando o futuro

Questionada sobre os planos para o futuro político e eventuais disputas majoritárias, como a Prefeitura do Recife, Portela afirmou que seu nome está à disposição da legenda e dos movimentos sociais, contudo, ressalta que qualquer decisão será construída coletivamente.

"Eu tenho desejo, sim, de disputar o Executivo, porque é o Executivo que tem a caneta na mão. A caneta que muda a vida das pessoas. Então, a gente tem que falar em alternância de poder, e meu nome está à disposição do meu partido. Isso não é uma tarefa decidida individualmente por mim, é coletivamente pelo conjunto dos movimentos que apoiam o nosso campo, mas sobretudo uma decisão do nosso partido político. Ainda é muito cedo para falar disso", ponderou.

A prioridade imediata, segundo a deputada, é percorrer o estado. Já neste fim de semana, Dani Portela tem agenda no Agreste para organizar a militância, dialogar com as bases e fortalecer a campanha de Lula nos próximos dias.