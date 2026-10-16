Mais de 100 blocos e troças desfilam em ato pró-Lula em Olinda neste domingo (18)
A concentração do Bloco da Vitória é a partir das 14h13 na Av. Liberdade. O cortejo será acompanhado pelas Orquestras Maestro Oséas Leão e Henrique Dias
Publicado: 16/10/2026 às 17:24
Boi da Macuca é um dos blocos mais tradicionais do carnaval pernambucano (Foto: Divulgação)
Mais de 100 blocos e troças desfilam, neste domingo (19), durante ato pró-Lula em Olinda. A concentração do Bloco da Vitória é a partir das 14h13 na Av. Liberdade, com o cortejo seguindo, às 16h13, em direção à Rua Prudente de Morais, Quatro Cantos, Rua do Amparo, Largo do Amparo, Rua Nsa. do Guadalupe e finaliza no Largo do Guadalupe. O trajeto será acompanhado pelas Orquestras Maestro Oséas Leão e Henrique Dias.
Entre as agremiações confirmadas estão o Amantes de Glória, Boi da Macuca, Bloco Sem Terra, Ceroula de Olinda, Cariri, Enquanto isso na Sala da Justiça, Eu Acho é Pouco, John Travolta, Mulher na Vara, Minhocão, Se Eu Flopar Me Beija, Samba Soul Delas, Pife Floyd, Pitombeira dos Quatro Cantos, Marim dos Caetés, Siri na Lata, Menino da Tarde e Elefante de Olinda. O ato faz parte da agenda de mobilização política e cultural no estado pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Confira a lista completa de agremiações:
1. A Corda
2. A Ema Gemeu
3. A Porca
4. A Rede
5. A Zebra
6. Amigos da Boa Hora
7. Abduzidos
8. Acauã Cia de Dança
9. Acorda Povo - Rio Doce
10. Amantes de Glória
11. Bacalhau de Herodes
12. Barrados no Baile
13. Blefe - Bloco da Esquerda Festiva
14. Bloco da Inconveniência
15. Bloco da Sopa
16. Bloco do Case
17. Bloco Sem Terra
18. Boi da Macuca
19. Bota no Lattes
20. Café 246
21. Caiu Na Rede é Sereia
22. Calunguinha Torto
23. Caraca Moleque
24. Cariri
25. Cavalo Branco
26. Ceroula de Olinda
27. Chapadinhos na Praia
28. Cia Brasil Por Dança (Adriana do Frevo)
29. Cia De Danças Olindarte Por Vertinho Do Frevo
30. Cia Frevança de Dança
31. Comigo é Assim
32. Cordas e Retalhos Bloco Lírico
33. Damas e Valetes
34. Deusas do Ébano
35. Dez de Xarque e uma Latinha
36. Dom Juan do Monte
37. Du Nada a Gente Sai
38. Elefante de Olinda
39. Enquanto Isso na Sala Da Justiça
40. Entra em Beco Sai em Beco
41. Eu Acho É Pouco
42. Eu Gosto Assim
43. Eu Quero Mais
44. Feitiço da Estrela
45. Fique na Sombra
46. Flor de Eucalipto
47. Flores do Paulista
48. Fogo na Bacurinha
49. Frevo Capoeira e Passo
50. Fui Ajeitar e Piorei
51. Garoto De Vassoura
52. Garoto do Cacambu
53. Garoto do Condor
54. Garoto Joia
55. Garoto TBT
56. Grupo Percussivo Batuques de Pernambuco
57. Hoje a Mangueira Entra
58. John Travolta
59. Jovem Charles
60. La Ursa do Bonfim
61. Lenhadores Olindense
62. Lucinha no Frevo
63. Maloqueiro do Guadalupe
64. Manuel Vicente
65. Marim dos Caetès
66. Marinheiro Buçanha
67. Me Mostra o Teu Mapa Astral
68. Meia Noite Eu Te Conto
69. Menino Charmoso
70. Menino da Tarde
71. Menino Rosado
72. Mestre Forró
73. Metido a Rico Porém Liso
74. México Peru
75. Minha Cobra
76. Minhocão
77. Môa Di Cuênto
78. Mulher na Vara
79. O Birita de Olinda
80. O Bonde - Bloco Carnavalesco Lírico
81. O Cara
82. O Garoto de JB
83. Ô polvo feio
84. O Raparigueiro
85. O Rodo
86. O Soberano
87. O Tabacudo do Vizinho
88. Olinda Frevo e Folia
89. Peneirão
90. Pife Floyd
91. Pisando na Jaca
92. Pitombeira dos Quatro Cantos
93. Quanto Mais Tuba Melhor
94. Quem Cola Entra
95. Rapariga Véa
96. Rebyllleurias
97. Sai Dessa Noia
98. Samba Soul Delas
99. Se Eu Fiopar Me Beija
100. Se Me Der Eu Como
101. Segura a Coisa
102. Sequeladas de Camus
103. Seresteiro de Salgadinho
104. Sibito Baleado
105. Siri Na Lata
106. Sobrecu
107. Tambores D'Saia
108. Tá'Qui Pr'Óces
109. TCM Sem Nome
110. Tesourada
111. Traquinos em Folia
112. Troça Anárquica Umuarama
113. Urso Congelado
114. Urso Pé de Cana
115. Vai de Terno
116. Vamos para Cuba
117. Vassourinhas de Olinda
118. Zé Puluca