Lula: "Fora da democracia não tem saída, é ditadura"

Segundo o presidente, dia da promulgação da PEC que põe fim à escala 6x1 "mostra que a democracia vale a pena"

Lula fez discurso no Senado durante promulgação da PEC que propõe o fim da escala 6x1 (Carolina Curi/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso durante a cerimônia de promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala 6x1, nesta sexta-feira (16), enaltecendo a democracia. Lula, que é candidato à reeleição, ainda disse que conquistas dos trabalhadores historicamente enfrentam resistência de setores que alegam riscos para as empresas e a economia.

“Fora da democracia não tem saída, é ditadura. O dia de hoje “mostra que a democracia vale a pena”, afirmou. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Ao celebrar o fim da escala de trabalho 6x1, Lula cobrou sensibilidade com os trabalhadores e afirmou que ninguém deseja que empresas quebrem, mas tampouco que o trabalhador morra sem descanso. "Toda vez que a sociedade conquista alguma coisa, aparece uma turma de um segmento da sociedade que não concorda, dizendo que não vai dar certo", declarou.

Lula afirmou ainda que "não tem uma conquista" dos trabalhadores sem resistência. "Não tem uma conquista do povo trabalhador que não aparece aqueles dizendo: 'Olha, isso vai ser um atraso para o País, isso vai quebrar as empresas, isso vai quebrar a economia, isso não pode dar certo'. Isso é histórico, isso é crônico. Isso já faz parte da literatura política desse País", disse.

O presidente contrastou a rotina dos trabalhadores com a de pessoas que têm liberdade para viajar e descansar. "Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. O cidadão que fica viajando para lá e para cá, que pega férias todo dia, que vai para festa em Londres. Esse cidadão pode ter a quantidade de férias que quiser e o povo trabalhador não pode", afirmou.

Lula disse que as principais categorias organizadas do País já trabalham na escala 5x2. Segundo ele, o texto aprovado é claro ao prever que eventuais problemas serão discutidos e resolvidos. O presidente também parabenizou a população que foi às ruas reivindicar cinco dias de trabalho e dois de descanso.

O presidente também citou a reforma tributária e criticou iniciativas para alterá-la antes mesmo de sua execução. Ao tratar das emendas promulgadas nesta sexta-feira, afirmou que a Constituição está mais cidadã e estabelece mais dignidade para o povo brasileiro.

Ao se dirigir a Alcolumbre, o presidente afirmou que, recentemente, os dois pareciam inimigos. "Outro dia parecia que nós dois éramos inimigos. Aparecem futricas, mas é bobagem", disse.

Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias

No mesmo ato, também foi promulgada a emenda constitucional 140, que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, com impacto fiscal estimado em R$ 27,9 bilhões em dez anos, segundo o Ministério da Previdência.

