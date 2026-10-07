Raquel Lyra venceu João Campos em 133 cidades de Pernambuco

Governadora reeleita também conquistou a maioria dos votos no distrito estadual de Fernando de Noronha

Raquel Lyra comemora reeleição com apoiadores (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A vitória de Raquel Lyra (PSD) sobre João Campos (PSB) no primeiro turno não se limitou à vantagem no placar estadual. A governadora reeleita foi a mais votada em 133 dos 184 municípios de Pernambuco (71,89% das cidades do estado), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Raquel se tornou, no último domingo (4), a primeira mulher reeleita para o Governo de Pernambuco. A pessedista recebeu 2.805.438 votos, o equivalente a 53,27% dos válidos, contra 2.360.469 (44,82%) de João, uma diferença de 8,45 pontos percentuais.

A vantagem também se refletiu no Grande Recife, onde Raquel venceu em 11 das 15 cidades da região: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Paulista.





No Grande Recife, Raquel Lyra venceu em Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Paulista, 11 das 15 cidades da região (73%).

Raquel também demonstrou força no interior: na Mata Norte, venceu em nos municípios de Aliança, Camutanga, Carpina, Chã de Alegria, Condado, Feira Nova, Ferreiros, Glória do Goitá, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, São Vicente Férrer, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência.

Já na Mata Sul, saiu vitoriosa em Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Chã Grande, Cortês, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Pombos, Primavera, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Vitória de Santo Antão e Xexéu.

No Agreste, a vantagem de Raquel também contemplou Agrestina, Altinho, Barra de Guabiraba, Bezerros, Bonito, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Gravatá, Ibirajuba, Lagoa dos Gatos, Passira, Riacho das Almas, Sairé, São Joaquim do Monte, Tacaimbó e Vertentes.

No Agreste Setentrional, ela foi mais votada em Brejo da Madre de Deus, Casinhas, Frei Miguelinho, Jataúba, Limoeiro, Salgadinho, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, Taquaritinga do Norte, Toritama e Vertente do Lério.

Na localidade Meridional do Agreste, ela acumulou mais votos que João em Águas Belas, Alagoinha, Belo Jardim, Bom Conselho, Brejão, Buíque, Calçado, Capoeiras, Itaíba, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Paranatama, Pesqueira, Poção, São João, Terezinha, Tupanatinga e Venturosa.

No interior mais distante da capital, o Sertão, Raquel venceu em Brejinho, Calumbi, Flores, Iguaracy, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, Tabira, Triunfo e Tuparetama, todos no Pajeú.

No Sertão Central e Araripe, teve quantidade de votos superior em Bodocó, Cedro, Granito, Moreilândia, Mirandiba, Ouricuri, Salgueiro, Serrita, Trindade e Verdejante.

Já no Moxotó e Itaparica, ela liderou a estatística em Arcoverde, Custódia, Ibimirim, Jatobá, Manari e Sertânia. No Sertão do São Francisco, foi vitoriosa em Dormentes, Orocó e Petrolina.

Por fim, Raquel Lyra também conquistou a maioria dos votos no distrito estadual de Fernando de Noronha.



