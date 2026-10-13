Raquel Lyra promete "grande operação logística" para receber Copa do Mundo Feminina em 2027

Governadora Raquel Lyra acompanhou amistoso entre Brasil e Argentina (Foto: Raphael Brasil/DP)

A governadora Raquel Lyra (PSD) comentou, em entrevista coletiva nesta terça-feira (13), sobre as melhorias previstas para a Arena de Pernambuco nos preparativos para receber a Copa do Mundo Feminina da FIFA, entre os meses de junho e julho de 2027.

Presente no estádio para acompanhar o amistoso entre Brasil e Argentina, a gestora afirmou que as pendências relacionadas à infraestrutura são decorrentes de empreendimentos não concluídos da última Copa do Mundo no Brasil, durante as gestões de Eduardo Campos e Paulo Câmara à frente do Executivo estadual.

“Estamos terminando as obras que deveriam ter sido entregues na Copa do Mundo [de 2014]. No final de semana, entregamos o Ramal da Arena, que liga até a cidade de Camaragibe. Estamos fazendo todos os corredores, as estações de BRT, os corredores Norte-Sul, Leste-Oeste para garantirmos mais fluidez no trânsito. Concluímos a triplicação da BR-232, estamos fazendo a PE-27 que liga para cá também, estrada de São Lourenço, iluminação dessas áreas para garantir mais segurança”, afirmou.

Localizada a cerca de 25 quilômetros da capital pernambucana, a Arena de Pernambuco costuma registrar longos congestionamentos nas vias de acesso em dias de jogos. Em relação à mobilidade, Raquel reconheceu as dificuldades e prometeu montar um esquema especial para garantir o fluxo nos dias da Copa.

“Isso não é de hoje. Eu mesma passei duas horas pra conseguir chegar aqui. Não só fui eu, tem muita gente que chegou da metade do jogo para poder assistir. Vamos montar uma grande operação para permitir que as pessoas possam chegar com mais antecipação e com toda a segurança necessária”, disse.

Em outro momento da entrevista, Raquel também mencionou o apoio oferecido aos clubes pernambucanos após a Medida Provisória que determinou o fim das bets no país. “Fizemos uma reunião com a Federação Pernambucana e com os times do interior e da capital para que a gente pudesse colocar o Estado como parte da solução, conseguir recursos e poder tocar até final do ano o campeonato e, a partir do ano que vem, de uma maneira mais estruturada. Estive conversando com o presidente Evandro [de Carvalho] sobre isso e em breve vamos poder anunciar as medidas”, declarou.

