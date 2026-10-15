Artistas e apoiadores de Lula realizam ato ‘Agora é Lula ou Nada!’ em Casa Forte, no Recife

Deputada estadual Dani Portela (PT) (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

Um grupo de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligados ao segmento cultural ocupou, nesta quarta-feira (14), a praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, em um ato intitulado “Agora é Lula ou Nada!”. A atividade contou com a participação de artistas, integrantes de agremiações da cultura popular pernambucana e políticos da esquerda.

Presente na manifestação, a deputada estadual reeleita Dani Portela (PT), parlamentar mais votada na corrida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) deste ano, avaliou os diferentes cenários desde o início da campanha presidencial no estado. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Dani reconheceu que a mobilização ficou aquém do esperado no primeiro turno, mas precisou mudar de postura após o revés nas urnas.

“A gente fez um primeiro turno meio acomodado. Até eu, que fui a deputada mais votada, a gente não sentiu nenhum grande ato, esse calor da campanha sair das ruas. Com o susto do resultado, o medo tem dois efeitos: ou ele paralisa, nos deixa quietinho, ou ele nos mobiliza. E esse medo do avanço do fascismo fez todo mundo que defende a democracia se mobilizar”, afirmou.

A deputada ressaltou a quantidade de atividades que vêm sendo realizadas nesta segunda etapa da campanha eleitoral, algumas delas simultâneas, e citou exemplos como o ato inter-religioso realizado no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e a reunião do segmento jurídico na Faculdade de Direito do Recife (FDR).

Para Portela, o movimento de ocupação dos espaços públicos e diálogo com a população também precisa acontecer no ambiente virtual. “Essa quantidade de mobilização nas ruas precisa acontecer também nas redes, já estamos virando nas redes e conversar olho no olho com cada pessoa que não foi à urna, cada pessoa indecisa, cada voto importa”, disse.

Ato teve organização coletiva

A manifestação na praça de Casa Forte foi organizada por diversos coletivos apoiadores de Lula e aconteceu de forma descentralizada, com intervenções simultâneas. Para Edneida Cavalcanti, integrante do Comitê Popular da Várzea, a disputa eleitoral vai além de uma mera troca de gestão no Planalto.

“Está em jogo algo muito maior do que só a eleição do presidente Lula, está em jogo a nossa capacidade de soberania no país, de trabalhar educação, saúde para a população como um todo. Até dia 25 é esse clima, as pessoas atenderam o chamado e está muito lindo, muito potente”, disse.

Marina Lima, que compõe o Comitê de Luta Casa Forte, ressaltou a importância do segmento cultural em meio às manifestações. “A cultura é o bem viver, é o que nos traz a alegria de ser. Estamos unindo isso, essa capacidade de celebrar a vida com essa vitória de Lula, porque as condições de qualidade de vida não são nada sem a cultura. A gente é resistência”, declarou.

