Senado vota PEC pelo fim da escala 6x1

Senadores petistas, Randolfe Rodrigues (AP), Jaques Wagner (BA); e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PE) aguardam início da votação ao lado do ministro José Nobre Guimarães, de Relações Institucionais (Ton Molina/Agência Senado)

O Senado iniciou nesta quarta-feira (14) votação em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221/2019), que reduz a jornada de trabalho e estabelece dois dias de descanso semanais.

Neste momento, os senadores discursam no plenário. O sistema para registrar os votos dos senadores ainda não está aberto.

Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno, e por mais três sessões de discussão para votação em segundo turno. Todas as sessões e votações ocorrem no plenário do Senado.

São necessários, pelo menos, 49 votos de senadores a favor, em cada turno, para ser aprovada.

O texto que será analisado pelos senadores é o mesmo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio, em dois turnos, por ampla maioria.

Sendo mantida e aprovada em dois turnos pelos senadores, a proposta segue automaticamente para promulgação pelo Congresso Nacional.

Veja a proposta:

