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Política
Fim da escala 6x1

Senado vota PEC pelo fim da escala 6x1

Proposta precisa ser aprovada em dois turnos

Agência Brasil

Publicado: 14/10/2026 às 20:56

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Senadores petistas, Randolfe Rodrigues (AP), Jaques Wagner (BA); e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PE) aguardam início da votação ao lado do ministro José Nobre Guimarães, de Relações Institucionais /Ton Molina/Agência Senado

Senadores petistas, Randolfe Rodrigues (AP), Jaques Wagner (BA); e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PE) aguardam início da votação ao lado do ministro José Nobre Guimarães, de Relações Institucionais (Ton Molina/Agência Senado)

O Senado iniciou nesta quarta-feira (14) votação em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221/2019), que reduz a jornada de trabalho e estabelece dois dias de descanso semanais.

Neste momento, os senadores discursam no plenário. O sistema para registrar os votos dos senadores ainda não está aberto.

Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno, e por mais três sessões de discussão para votação em segundo turno. Todas as sessões e votações ocorrem no plenário do Senado.

São necessários, pelo menos, 49 votos de senadores a favor, em cada turno, para ser aprovada.

O texto que será analisado pelos senadores é o mesmo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio, em dois turnos, por ampla maioria.

Sendo mantida e aprovada em dois turnos pelos senadores, a proposta segue automaticamente para promulgação pelo Congresso Nacional.

Veja a proposta:

  • dois dias de descanso na semana, sem redução salarial
  • redução da jornada máxima de 44 horas semanais para 40 horas;
  • 60 dias após a promulgação: empresas deverão adotar a escala 5x2 e reduzir a jornada para 42 horas semanais;
  • 12 meses: a jornada será reduzida para 40 horas semanais;
  • jornadas diferenciadas para trabalhadores com diploma de ensino superior que recebam remuneração igual ou superior a R$ 21.188,87, desde que seja mantida a escala 5x2. Duração da jornada poderá ser definida por negociação direta entre empregador e empregado;
  • preserva a possibilidade de acordos e convenções coletivas para disciplinar situações específicas e categorias submetidas a regimes diferenciados.

Veja também:

Escala 6x1 , Fim da escala 6x1 , PEC
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