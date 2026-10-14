Senado vota PEC pelo fim da escala 6x1
Proposta precisa ser aprovada em dois turnos
Publicado: 14/10/2026 às 20:56
Senadores petistas, Randolfe Rodrigues (AP), Jaques Wagner (BA); e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PE) aguardam início da votação ao lado do ministro José Nobre Guimarães, de Relações Institucionais (Ton Molina/Agência Senado)
O Senado iniciou nesta quarta-feira (14) votação em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221/2019), que reduz a jornada de trabalho e estabelece dois dias de descanso semanais.
Neste momento, os senadores discursam no plenário. O sistema para registrar os votos dos senadores ainda não está aberto.
Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno, e por mais três sessões de discussão para votação em segundo turno. Todas as sessões e votações ocorrem no plenário do Senado.
São necessários, pelo menos, 49 votos de senadores a favor, em cada turno, para ser aprovada.
O texto que será analisado pelos senadores é o mesmo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio, em dois turnos, por ampla maioria.
Sendo mantida e aprovada em dois turnos pelos senadores, a proposta segue automaticamente para promulgação pelo Congresso Nacional.
Veja a proposta:
- dois dias de descanso na semana, sem redução salarial
- redução da jornada máxima de 44 horas semanais para 40 horas;
- 60 dias após a promulgação: empresas deverão adotar a escala 5x2 e reduzir a jornada para 42 horas semanais;
- 12 meses: a jornada será reduzida para 40 horas semanais;
- jornadas diferenciadas para trabalhadores com diploma de ensino superior que recebam remuneração igual ou superior a R$ 21.188,87, desde que seja mantida a escala 5x2. Duração da jornada poderá ser definida por negociação direta entre empregador e empregado;
- preserva a possibilidade de acordos e convenções coletivas para disciplinar situações específicas e categorias submetidas a regimes diferenciados.
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