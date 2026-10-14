Contrariando articulação nacional pró-Flávio, MDB-PE reafirma apoio à reeleição de Lula

O presidente estadual da sigla, Raul Henry, já havia afirmado a posição em recente entrevista ao Diario de Pernambuco

Raul Henry (Sandy Jmaes/DP Foto)

Após a executiva nacional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) selar o apoio de 16 diretórios da sigla a Flávio Bolsonaro (PL), o partido em Pernambuco reafirmou, mediante nota, o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente estadual da sigla, Raul Henry, já havia afirmado a posição em recente entrevista ao Diario de Pernambuco.

O comunicado, assinado pelos diretórios do Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rondônia, ressalta que a posição é ancorada na "defesa da Liberdade, da Democracia e da Soberania do povo brasileiro".

"Apoiamos a continuidade do trabalho e das políticas públicas que fazem diferença na vida dos brasileiros, como o Bolsa Família, o Pé-de-Meia, a Farmácia Popular, o Mais Médicos, o Minha Casa, Minha Vida, o Brasil Sorridente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Fies, o ProUni, o Luz para Todos e a Isenção do Imposto de Renda (IR), assim como todos os programas de infraestrutura e logística."

A nota também convoca os dirigentes estaduais, municipais, prefeitos, deputados, senadores e lideranças do MDB para se engajarem na campanha, com mobilização em comitês, carreatas e atos públicos.

Cenário estadual

Um levantamento recente realizado pelo Diario de Pernambuco mostra que a maioria dos partidos de esquerda ou do campo progressista no estado já definiram apoio a Lula. Estão na lista a Federação PSOL/Rede, PCB, PSTU (apoio crítico), PCdoB, Unidade Popular (UP), PDT, presidido estadualmente por Marília Arraes, PV e PSB. Enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro angariou apoio no estado do Partido Novo e do Podemos.

Assim como o MDB, o Republicanos também diverge do diretório nacional, que declarou apoio a Flávio Bolsonaro. Também por meio de nota, o presidente estadual da sigla, o deputado federal reeleito Silvio Costa Filho, garantiu que o partido no estado continuará alinhado à reeleição do atual chefe do Executivo. O Missão, PSDB e o Avante em Pernambuco optaram por liberar seus filiados no segundo turno.