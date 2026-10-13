Nikolas Ferreira participa de caminhada em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Segundo Mendonça Filho, que coordena a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) em Pernambuco, o ato tem como ponto de concentração a Pracinha de Boa Viagem

Dep. Nikolas Ferreira (PL - MG) (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL) participa de caminhada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O evento, chamado de "Bloquinho 22", será realizado três dias antes do segundo turno, 22 de outubro, às 19h22. Segundo Mendonça Filho, que coordena a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) em Pernambuco, o ato tem como ponto de concentração a Pracinha de Boa Viagem e deve seguir até o Parque Dona Lindu.

"Rumo à vitória de Flávio Bolsonaro 22! Recife tem encontro marcado no dia 22 de outubro, às 19h22. O Bloquinho do 22 terá concentração na Pracinha de Boa Viagem, seguindo até o Parque Dona Lindu, com presença confirmada de Nikolas Ferreira", escreveu o ex-ministro da Educação em seu perfil oficial no Instagram.

Mendonça também sinalizou a possibilidade de uma agenda de Flávio Bolsonaro no estado, contudo, sem data definida. No sábado (17), o presidenciável desembarca em Salvador, onde deve ser recebido pelo vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto. A expectativa é que Flávio venha a Pernambuco na semana seguinte.

Sob a condição de coordenador de campanha do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, Mendonça Filho realiza nesta terça-feira (13), às 15h, também na Zona Sul do Recife, um encontro no Comitê Central para alinhamento e articulações no estado.