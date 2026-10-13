Mendonça Filho intensifica campanha de Flávio em Pernambuco e ganha status de futuro ministro

Mendonça Filho (PL) (Maurício Ferry/DP Foto)

Coordenando a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) em Pernambuco neste segundo turno, o deputado federal e ex-candidato ao Senado, Mendonça Filho (PL), ganhou força como o principal nome da direita no estado, e também começa a ter status de futuro ministro em uma eventual vitória do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Mendonça detalhou o ritmo da mobilização no estado e adotou um tom de cautela ao falar sobre ocupar novamente o primeiro escalão de um governo.

À reportagem, o parlamentar avalia que as articulações no estado nas semanas que antecedem o segundo turno são ancoradas no bem-estar da população. Além disso, Mendonça teceu críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT), classificando a gestão petista como um ciclo de "quase 20 anos" que já se esgotou. "Lula não dá mais. Não tem mais condição de continuar à frente e liderando o Brasil", disse após reunião da direita, realizada nesta terça-feira (13) na Zona Sul do Recife.

Recém-chegado ao PL, o deputado federal foi apresentado pelo presidente estadual da sigla, Anderson Ferreira, para lideranças políticas e apoiadores de Flávio Bolsonaro presentes no evento como "futuro ministro de Pernambuco". Titular da Educação durante o governo de Michel Temer (MDB), Mendonça não confirma a possibilidade de novamente assumir a pasta. Ao ser questionado pelo Diario sobre assumir essa ou outra área governamental, o parlamentar ponderou.

"Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Minha preocupação, meu foco é exclusivamente a vitória de Flávio Bolsonaro. Eu não sou uma pessoa movida por cargos, eu não sou uma pessoa movida por poder, pelo poder. A minha disposição hoje é oferecer ao Brasil uma alternativa. E o caminho alternativo presente é o caminho de Flávio Bolsonaro para presidente. No mais, não tenho nenhum projeto pessoal, a não ser fazer com que Flávio possa ganhar a eleição presidencial", declarou.

Mobilização em Pernambuco

A estratégia de articulação da campanha no estado conta com agendas de rua na reta final da disputa. Segundo Mendonça Filho, já nesta quarta-feira (14), a cidade de Carpina, na Mata Norte, recebe carreata liderada pelo candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL). No dia 22 está prevista uma caminhada, no bairro de Boa Viagem, com presença do deputado federal reeleito Nikolas Ferreira. O evento é chamado de Bloquinho 22.

A coordenação estadual também avalia junto à cúpula nacional a viabilidade de uma agenda de Flávio Bolsonaro em Pernambuco. "Com relação à agenda de Flávio, estou em contato com a coordenação nacional da campanha para avaliar se vai dar tempo ou não dele ter uma presença em Pernambuco antes do segundo turno", salienta o parlamentar.

Aliados

Evitando o clima de "já ganhou", Gilson Machado Filho (Podemos), recém-eleito deputado estadual, afirma que a direita segue unida em prol da vitória de Flávio Bolsonaro e reforçou a necessidade de continuar nas ruas. "A direita tá unida, mas a gente precisa, além disso aqui, a gente precisa estar nas ruas (...) A gente ganhou no primeiro turno, sim, mas essa vitória não tá completa ainda. E eu fui muito claro com o Flávio Bolsonaro ontem na live: nós não podemos deixar o clima de já ganhou entrar na nossa eleição."

Ao Diario, a deputada federal reeleita Clarissa Tércio (PP) também referendou a "força da direita no estado". "Agora, nós temos um só objetivo: que é a campanha do nosso presidente Flávio Bolsonaro. É importante o alinhamento para combater as fake news, que a gente está vendo a todo momento, para traçar os próximos passos, as carreatas, as passeatas. "Vamos crer na vitória, que Deus dará", ressaltou.







