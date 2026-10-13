Pesquisa Quaest presidencial nesta quarta-feira (14) e Datafolha na quinta (15)

Datafolha divulga segundo levantamento de intenções de voto para o segundo turno, enquanto Quaest estreia

Flávio Bolsonaro e Lula se enfrentam no segundo turno da disputa presidencial (Daniel Ramalho/AFP e Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O CEO da Quaest, Felipe Nunes, informou nesta terça-feira (13), a pesquisa presidencial do instituto será divulgada nesta quarta-feira (14), a partir das 18h na Globo News. É o primeiro levantamento da casa neste segundo turno. A coleta compreende o período de 10 a 13 de outubro. Um total de 2.154 eleitores são ouvidos.

O último levantamento da Quaest, divulgado antes do primeiro turno, no dia 3 de outubro, mostrava empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando era simulada a segunda volta. O senador tinha 44% dos votos totais na ocasião e o presidente, 42%. A margem de erro era de dois pontos porcentuais.

Já o Instituto Datafolha divulga a sua segunda pesquisa do segundo turno na quinta-feira (15), a partir das 18h30. O período de coleta do instituto compreende os dias 13 e 15 de outubro. A amostra é de 2.520 eleitores.

No primeiro levantamento, divulgado no dia 8, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estavam empatados no limite da margem de erro, de dois pontos porcentuais. O senador aparecia com 49% dos votos totais e o presidente, com 45%.

