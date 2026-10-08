Datafolha: 46% dos eleitores de candidatos derrotados no 1º turno migram para Flávio Bolsonaro

Pesquisa reforça o movimento de aliados da direita em torno do senador, enquanto Renan Santos é o único que não declarou apoio

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) disputam o segundo turno no dia 25 de outubro (Vittor Sales e Ricardo Stuckert)

A 17 dias do segundo turno das eleições, a primeira pesquisa Datafolha indica a preferência dos eleitores dos candidatos derrotados no primeiro turno. Segundo o levantamento, 46% do eleitorado de Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) redirecionam sua escolha para Flávio Bolsonaro (PL). Já 32% preferem Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um total de 15% do eleitorado considera votar branco ou nulo, enquanto 1% segue indeciso. A pesquisa Datafolha ouviu 2.520 eleitores. 94% dos eleitores dizem estar totalmente decididos sobre o voto e 6% indicam que podem mudar até o dia 25 de outubro, quando o Brasil retorna às urnas para escolher o próximo presidente da República. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Ainda nesta pesquisa, o Datafolha buscou verificar a motivação do eleitorado: 69% dos eleitores de Flávio o consideram o melhor candidato, 25% o escolhem para derrotar Lula, 4% deram outras respostas e 2% não sabem por que votarão no candidato do PL. No caso de Lula, 83% o consideram a melhor opção e 13% votam para derrotar Flávio. Ainda 3% deram outras respostas e 1% não sabem por que votarão no petista.

À direita do espectro político, a tese não apenas era aguardada como ganhou força com o apoio declarado dos candidatos derrotados. Cury declarou seu voto em Flávio nesta quinta-feira (8), após acordos com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro - preso pela tentativa de golpe de Estado -, enquanto Caiado subiu ao palanque do ultradireitista para formalizar seu apoio na terça-feira (6), em Goiânia.

Um dia após o primeiro turno, na segunda-feira (5), Zema confirmou o apoio que já havia sinalizado antes mesmo do primeiro dia das eleições. Renan Santos, do Missão, foi o único que não declarou apoio a nenhum dos candidatos. O Unidade Popular da candidata Samara Martins (0,10%) declarou apoio a Lula nesta quinta-feira e o PSTU de Hertz Dias (0,4%) concedeu voto crítico ao petista.

Flávio Bolsonaro encerrou a primeira rodada das eleições com 47,03% dos votos, à frente do petista, que contabilizou 45,16%. O senador obteve mais de 56 milhões de votos, enquanto Lula somou quase 54 milhões. Na sequência, os candidatos que conseguiram arregimentar eleitores e contabilizar mais de 1% dos votos foram o escritor Augusto Cury (2,89%), Renan Santos (2,18%) e Ronaldo Caiado (2,18%). Romeu Zema não obteve nem 1% dos votos.