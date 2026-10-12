Flávio Bolsonaro visitará o pai na terça-feira, após autorização judicial

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, nesta segunda (12), a retomada dos encontros com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, o senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (Mateus Bonomi/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, vai visitar na terça-feira seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que está em prisão domiciliar, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) o autorizou, nesta segunda (12), a retomar os encontros a duas semanas do segundo turno das eleições.

Flávio Bolsonaro disputará o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 25 de outubro, após ter obtido 47% dos votos no primeiro turno, em 4 de outubro, contra 45% do petista, de 80 anos, que busca um quarto mandato.

O senador, de 45 anos, estava proibido de visitar o pai desde julho por ter divulgado uma carta do ex-presidente em apoio à sua campanha durante uma transmissão no YouTube.

O ministro Alexandre de Moraes considerou na época que o senador violou a proibição imposta ao pai de se expressar nas redes sociais, inclusive através de terceiros.

A suspensão, de 90 dias, terminou no domingo.

Moraes o autorizou a retomar as visitas, mas proibiu que elas tivessem "finalidade político-eleitoral", segundo a decisão, à qual a AFP teve acesso.

Também proibiu a divulgação de "quaisquer manifestos ou declarações" de Jair Bolsonaro, inclusive por terceiros e por qualquer meio.

A defesa do ex-presidente havia pedido ao ministro, em 5 de outubro, um dia após o primeiro turno, que antecipasse o fim da restrição ou autorizasse Flávio a realizar, ao menos, uma visita de natureza exclusivamente familiar.

Moraes não tomou uma decisão antes do vencimento do prazo.

Flávio Bolsonaro disse a jornalistas nesta segunda-feira, em Brasília, que visitará o pai na manhã de terça-feira.

"Estou ansioso, são mais de três meses sem poder vê-lo", afirmou, após assistir a uma missa pelo dia de Nossa Senhora Aparecida.

O senador descreveu a suspensão das visitas como "uma decisão sem critério nenhum, sem nenhuma humanidade, sem nenhum amparo legal" para "tentar separar um líder político de quem está concorrendo à Presidência da República e um pai de um filho".

"Quero ver como está o ânimo dele com tudo o que aconteceu (...) Quero olhar no olho dele, dar um abraço", acrescentou.

Jair Bolsonaro, de 71 anos, é considerado líder da direita e da extrema direita no Brasil e seu filho fez campanha com a promessa de seguir seus passos na Presidência.

O senador obteve o apoio de outros candidatos da direita para o segundo turno e é favorito a vencer as eleições, segundo as pesquisas de intenção de voto.

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022 após perder as eleições para Lula.

Ele está em prisão domiciliar em Brasília por motivos de saúde resultantes de uma facada sofrida em 2018, durante a campanha que o levou ao poder.

Dias antes das eleições, sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL-DF), eleita senadora, disse que ele estava ansioso e que tinha tido "dias difíceis".

Flávio tem insistido nos últimos dias que, se vencer o segundo turno, seu pai colocará nele a faixa presidencial.