Flávio Bolsonaro: qualquer pessoa prometendo cargos ou ministérios em meu nome é picareta

Fala de Flávio Bolsonaro neste domingo (11) aconteceu após seu irmão, Eduardo, declarar no sábado (10) ao SBT News que todas as nomeações de ministros do em um governo do candidato passarão pelo pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro

Flávio, a família e Willer partiu de Fort Lauderdale, na Flórida, em 19 de janeiro de 2025, véspera da posse de Trump (GABRIEL SILVA/RASPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O senador e candidato do Partido Liberal (PL) à disputa presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro, afirmou neste domingo, 11, que as pessoas que estão usando seu nome para prometer cargos e Ministérios em um eventual governo são "picaretas".

Em entrevista ao SBT News, seu irmão, ex-deputado, Eduardo Bolsonaro, afirmou que todas as nomeações de ministros de um governo de Flávio passarão diretamente pelo aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que essas conversas ficarão para depois do segundo turno.

"Qualquer pessoa que esteja usando o meu nome e prometendo cargos ou ministérios é um picareta! Não acredite!", escreveu Flávio em seu perfil no X.

O senador ainda escreveu pedindo a seus eleitores que trabalhem para converter abstenções e votos indecisos para sua chapa.

"Cada voto importa! Converse com quem não foi votar no primeiro turno, procure quem ainda está indeciso. Ganhar mais um voto é fundamental neste momento!", escreveu.