Fim da escala 6x1: Alcolumbre diz que votará PEC do fim na semana que vem
Anúncio foi feito nesta sexta-feira (9), ao lado do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, defensor da aprovação
Publicado: 09/10/2026 às 20:50
O senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado Federal (Ton Molina/Agência Senado)
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), declarou nesta sexta-feira (9) que irá colocar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 que acaba com a jornada de trabalho 6x1 em votação na próxima semana. Segundo Alcolumbre, a matéria será deliberada pelos senadores entre a terça-feira (13) e a quinta-feira (15).
A declaração de Alcolumbre foi feita em um vídeo gravado ao lado do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos). No vídeo, o presidente do Senado destaca a atuação de Cleitinho que, mesmo não integrando a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é um defensor da aprovação da redução da jornada de trabalho.
"Estará na pauta de terça, quarta e quinta para deliberação do plenário do Senado Federal, como você (Cleitinho) sempre quis", declarou Alcolumbre.
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