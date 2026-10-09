Teresa Leitão pressiona por avanço do fim da escala 6x1 e mobiliza apoio a Lula

Em Brasília, a senadora se concentrou na articulação para impulsionar a proposta que visa o fim da escala de trabalho 6x1

Senadora Teresa Leitão (PT-PE) (Foto: Carlos Moura/Agência Senado)

Na primeira semana de retomada do Congresso Nacional após o primeiro turno das eleições de 2026, ocorrido no último domingo (4), a senadora Teresa Leitão (PT), líder do governo na Casa Alta, deu continuidade às articulações políticas e legislativas do Palácio do Planalto.

Em Brasília, a senadora se concentrou na articulação para impulsionar a proposta que visa o fim da escala de trabalho 6x1. Para garantir o avanço do texto, a parlamentar manteve diálogos diretos com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, buscando celeridade na tramitação da pauta.

Ainda na capital federal, a líder governista se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, em um encontro voltado a pautas de interesse comum entre o Senado e a Corte.

Articulações para o 2º turno

A parlamentar também integrou a linha de frente de reuniões convocadas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros de Estado e senadores que disputaram o pleito em 2026. A agenda na Esplanada também incluiu encontros estratégicos com deputados federais eleitos e com a coordenação nacional da campanha, costurando apoios e unificando o discurso para a nova fase da eleição.

Nesta sexta-feira (9), Teresa Leitão retomou as atividades em Pernambuco. A programação ao longo do dia inclui compromissos de ordem institucional e uma série de ações voltadas à mobilização política em prol da reeleição do presidente.