Netanyahu transmite a Bolsonaro a intenção de "renovar a profunda amizade" entre Israel e o Brasil

Segundo informou o gabinete do israelense, a conversa telefônica foi "extremamente cordial" e centrou-se na situação eleitoral do Brasil

Netanyahu foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizar Flávio Bolsonaro por sua "grande vitória" no primeiro turno (DEBBIE HILL / POOL / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comunicou ao candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, a intenção de "renovar a profunda amizade" entre Israel e o Brasil, após parabenizá-lo, em uma ligação telefônica, por sua vitória no primeiro turno das eleições e pelo "sucesso" de seu partido no Congresso Nacional.



Segundo informou seu gabinete, a conversa telefônica foi "extremamente cordial" e centrou-se na situação eleitoral do Brasil. Netanyahu parabenizou o candidato de extrema direita por sua "grande conquista" no primeiro turno das eleições presidenciais e pelos resultados obtidos no Parlamento.

"Ambos pretendem renovar a profunda amizade entre os dois países, como parte da revolução que está ocorrendo nas relações de Israel com os países da América do Sul", afirmou o gabinete de Netanyahu, que ressalta o interesse do primeiro-ministro israelense em fortalecer os laços com os líderes latino-americanos.

Netanyahu foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizar Flávio Bolsonaro por sua "grande vitória" no primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil. Netanyahu destacou sua "amizade" com o líder brasileiro após a vitória eleitoral, com dois pontos de vantagem sobre o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.