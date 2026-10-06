Marília Arraes diz que campanha de Lula buscará apoio de Raquel Lyra no 2º turno
Na avaliação de Marília, a reeleição de Lula oferece melhores condições para viabilizar obras como o trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina e o Canal do Sertão
Publicado: 06/10/2026 às 15:03
Lula, Marília e Alckmin em Brasília (Ricardo Stuckert)
A senadora eleita por Pernambuco Marília Arraes (PDT) afirmou, nesta terça-feira, 6, que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) buscará o apoio da governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) no segundo turno.
Segundo ela, a aproximação foi discutida na reunião de Lula com aliados nesta segunda-feira, 5, em Brasília, como parte da estratégia para ampliar a votação do petista. "Foi falado na reunião que vai se buscar o apoio dela, vai se buscar essa ajuda para que o presidente Lula tenha uma ampliação da sua margem de votação em Pernambuco", afirmou em entrevista à Rádio Jornal, de Recife.
Marília disse que Lula demonstrou confiança na disputa. "Nós tivemos aí 33 milhões de pessoas que não votaram nesse primeiro turno. Tem ainda os votos dos outros candidatos", declarou. A senadora eleita defendeu ajustes na comunicação e na articulação política para buscar lideranças que não tenham uma posição bolsonarista consolidada.
Ela também vinculou a busca pelo apoio de Raquel à continuidade de projetos de infraestrutura em Pernambuco. Na avaliação de Marília, a reeleição de Lula oferece melhores condições para viabilizar obras como o trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina e o Canal do Sertão.
A busca por apoios no Nordeste ocorre após Lula receber 21.494.584 votos na região no primeiro turno, 258.555 a menos que os 21.753.139 obtidos na mesma etapa de 2022. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL) conquistou 10.398.973 votos, superando em 1.611.579 o desempenho do pai Jair Bolsonaro (PL), quatro anos antes.
Com isso, a vantagem do petista sobre um candidato do PL caiu de 12,97 milhões para 11,10 milhões de votos, segundo levantamento do Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, com base nos resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).