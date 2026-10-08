Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 52% dos votos válidos e Lula, 48%
A pesquisa ouviu 2.520 pessoas entre os dias 6 e 7 de outubro
Publicado: 08/10/2026 às 18:46
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Karol Rodrigues/DP Foto e Mauro Pimentel/AFP)
A primeira pesquisa do Datafolha para o segundo turno da disputa presidencial foi divulgada nesta quinta-feira (8). O levantamento mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48%.
Votos totais:
Flávio Bolsonaro (PL): 49%
Lula (PT): 45%
Branco/nulo/nenhum: 5%
Indecisos: 1%
A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 2.520 pessoas entre os dias 6 e 7 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é BR-0949/2026.
Primeiro turno
No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Trata-se da menor diferença de votos registrada em um primeiro turno na história das eleições presidenciais do Brasil, com uma vantagem de aproximadamente 2,2 milhões de votos.
Vejas as datas das próximas pesquisas
- AtlasIntel (BR-03663/2026): Na sexta-feira (9), a AtlasIntel apresenta os dados do seu levantamento nacional. Para a pesquisa, 5.000 eleitores foram entrevistados entre sábado (3) e quinta-feira (8).
- Quaest (BR-02875/2026): A pesquisa Quaest, encomendada pela Globo, será publicada na segunda-feira (12). Serão 1.104 entrevistados, ouvidos entre quinta-feira (8) e domingo (11).
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