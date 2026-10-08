Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 52% dos votos válidos e Lula, 48%

A pesquisa ouviu 2.520 pessoas entre os dias 6 e 7 de outubro

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Karol Rodrigues/DP Foto e Mauro Pimentel/AFP)

A primeira pesquisa do Datafolha para o segundo turno da disputa presidencial foi divulgada nesta quinta-feira (8). O levantamento mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48%.

Votos totais:

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Lula (PT): 45%

Branco/nulo/nenhum: 5%

Indecisos: 1%

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 2.520 pessoas entre os dias 6 e 7 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é BR-0949/2026.

Primeiro turno

No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Trata-se da menor diferença de votos registrada em um primeiro turno na história das eleições presidenciais do Brasil, com uma vantagem de aproximadamente 2,2 milhões de votos.

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