Flávio cita Raquel e diz: se eleito, vai ajudar estados "independente da coloração partidária"

Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Durante encontro com apoiadores em Brasília, nesta quinta-feira (8), o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) citou a governadora Raquel Lyra (PSD), em aceno a gestores estaduais eleitos sem seu apoio no último domingo (4). Na ocasião, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se comprometeu, caso eleito, a ajudar todos os estados, "independente da coloração partidária."

"Quero falar para aqueles governadores e governadoras que não nos apoiam ou não são do nosso campo político, como a Raquel Lyra, lá em Pernambuco, só para ficar um exemplo, que vou ser um presidente da República que vou ajudar os cidadãos de cada Estado, independente da coloração partidária do governador", declarou.

Apesar do aceno do senador, Raquel Lyra segue com o posicionamento de neutralidade na disputa presidencial. Na última quarta-feira (7), ela afirmou que foi procurada pelas campanhas do presidente Lula e de Flávio. Contudo, salientou que vai manter a coerência.

"É natural que, num momento como esse, sendo governadora reeleita, tenha sido procurada por ambas as campanhas, a quem eu tenho agradecido a solidariedade, porque todo mundo chega parabenizando pela reeleição", disse aos jornalistas. Além disso, a chefe do Executivo estadual lembrou que adotou a mesma postura nas eleições de 2022 e salientou que o momento é de "unir o estado de Pernambuco".

"E eu tenho dito a eles que me manterei com coerência, que sempre tive desde 2022, de buscar unir o estado de Pernambuco, e nesse momento, mais do que nunca, quando tentam separar, tentaram separar o nosso estado, rotular o nosso estado, me rotular. Não é sobre isso, é sobre como a gente chega mais na vida do povo, e é isso que eu estou demonstrando aqui com trabalho e com respeito a todos e a cada um", finalizou.

PT aposta em lideranças

Apesar de reafirmar a sua posição de neutralidade no pleito nacional, a governadora de Pernambuco tem recebido apelos de lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) para formalizar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao Diario de Pernambuco, o senador Humberto Costa disse que o diálogo com Raquel Lyra segue aberto, ao menos, por parte da legenda.

"Rui Costa tem conversado com ela. O ministro de Minas e Energia também tem conversado com ela. Vamos dar um tempo aí para ver qual vai ser a condução definitiva dela. Ela tem dito isso, mas quem sabe, sei lá, né? Quem sabe qual o cenário que se desenha com isso no segundo turno".