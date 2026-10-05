Eleições 2026: Datafolha e AtlasIntel são divulgadas nesta semana

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales/Divulgação; Miguel Schincariol/AFP)

As primeiras pesquisas de intenção de voto no segundo turno das eleições deste ano começam a sair nesta quinta-feira (8) com a divulgação das pesquisas Datafolha e PoderData. Na sexta-feira (9) saem os levantamentos do instituto AtlasIntel.

Datafolha - A nova rodada nacional do Datafolha (BR-02949/2026) será divulgada nesta quinta-feira (8). O instituto ouvirá 2.520 eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro, em entrevistas pessoais realizadas em pontos de fluxo populacional. O levantamento tem custo de R$ 384.552 e foi contratado pela Folha e pela Globo, com recursos dos contratantes.

Na mesma data, o Datafolha divulga pesquisas no Distrito Federal (BR-09856/2026), com 910 entrevistas, e no Rio de Janeiro (BR-01880/2026), com 1.204 entrevistas. Os dois levantamentos serão realizados entre os dias 6 e 8 de outubro, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. A pesquisa no DF custou R$ 100.890,12 e a do Rio, R$ 130.418,94.

AtlasIntel - Na sexta-feira (9), a AtlasIntel divulga nova pesquisa nacional (BR-03663/2026) com 5 mil eleitores. As entrevistas são feitas entre os dias 3 e 8 de outubro, ao custo de R$ 75 mil (bancado com recursos próprio). A coleta foi feita por meio de questionário na internet.