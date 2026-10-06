Deputado bolsonarista cita ascensão de Hitler ao falar em "humilhação" do STF e reação das urnas

O paraibano Cabo Gilberto Silva (PL-PB) obteve o maior número de votos no estado, onde Lula (PT) liderou com 61,31% ante 33,07% de Flávio

Deputado federal Cabo Gilberto (PL-PB) (Reprodução/Redes sociais)

O deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL-PB) relacionou durante uma entrevista à Rádio Arapuan FM, de João Pessoa, nesta terça-feira (6), o fortalecimento da extrema direita no Brasil com eventos que, segundo ele, culminaram no surgimento do ditador alemão Adolf Hitler e a ascensão do nazismo.



Para o parlamentar bolsonarista, o resultado do primeiro turno das eleições gerais é uma resposta às condenações expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pela tentativa de golpe de Estado e pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Policial militar e evangélico, Cabo Gilberto classificou a punição dos envolvidos nas depredações de prédios dos Três Poderes como "humilhação". "As urnas disseram isso", interpretou o parlamentar.

Na entrevista, Cabo Gilberto aponta que foi exatamente uma "humilhação" imposta à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial que contribuiu para o fortalecimento de Hitler e a eclosão da Segunda Guerra Mundial.

"Eu gosto muito de história e no final da Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill e os vencedores humilharam a Alemanha nazista antes de ser Alemanha nazista. Então, a Suprema Corte vem humilhando o povo brasileiro nesse conluio com o PT", analisou. "A gente quer fazer justiça e a justiça é cassar o ministro Xandão", defendeu.











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Questionado se estaria comparando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - preso pela tentativa de golpe de Estado - a Hitler, o deputado reeleito negou. "Não tem nada a ver uma coisa com a outra, comandante. Nada, zero. É só um fato histórico que ocorreu", disse, antes de falar em uma "ditadura do Judiciário".

"Se os aliados tivessem vencido a guerra, como venceram, e não tivessem humilhado o país, eles não teriam Segunda Guerra, porque Hitler não ficaria forte o suficiente com o apoio da população por conta disso. A gente não teria a Segunda Guerra Mundial", entrelaçou novamente.

De acordo com o STF, 1.399 pessoas foram responsabilizadas pelos atentados do 8 de Janeiro. Deste total, 810 condenações foram expedidas e 564 acordos de não persecução penal foram firmados. No ano passado, a atuação de Alexandre de Moraes foi elogiada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. "Há quem confunda firmeza com jactância", disse à época.

O parlamentar de 45 anos obteve a maior votação para a Câmara dos Deputados no primeiro turno das eleições gerais e se reelegeu com 267.142 votos. Uma adesão que contrasta com o cenário presidencial. No estado da Paraíba, Lula (PT) teve ampla maioria dos votos. Foram 1.541.127 (61,31%) ante os 831.377 (33,07%) de Flávio Bolsonaro (PL), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



