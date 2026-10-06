Terreno do antigo Mirabilândia vai passar a receber shows e eventos

Antigas construções do Mirabilândia no terreno concedido ao Centro de Convenções (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)

O terreno onde o antigo parque de diversões Mirabilândia atuava será palco para shows e eventos de grande porte, entre outras atividades. A área, que pertence à Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), do governo do estado, foi concedida em regime público para a concessionária Consórcio CID Convenções Pernambuco SPE S/A, que atualmente administra o Centro de Convenções. No momento, o espaço passa por uma readequação e reestruturação.



No local, peças de brinquedos, concretagem, telhas, ferros e entulhos estão sendo retirados. O parque não manteve o contrato de locação com a Empetur e não concretizou planos para manter as atividades em outra região de Pernambuco, encerrando suas atividades no estado.

Foi estipulado um prazo de seis meses para o desmonte do espaço, mas a gestão do antigo parque exigiu mais tempo por conta da complexidade. A gestão do Centro de Convenções aguarda a retirada dos equipamentos do local para que seja cumprida a remodelagem do local estabelecida em contrato.

O Diretor Executivo do Centro de Convenções de Pernambuco, Antonio Peçanha, destacou que a área está passando por uma readequação. "O terreno anteriormente ocupado pelo parque de diversões Mirabilandia está passando por um processo de desmobilização e readequação após o fim do prazo de seu contrato. Quando a atual gestão assumiu a concessão, a permanência do parque não foi renovada, pois a modelagem original daquela área já previa a sua destinação para a realização de shows", afirma.

"Embora o prazo inicial para a desmobilização total fosse de seis meses, o parque não conseguiu cumprir o período e solicitou mais tempo. A gestão anterior firmou um contrato de dois anos, mas o processo acabou levando três anos devido à complexidade de desmontar estruturas como a roda-gigante. Atualmente, o parque está desocupando o espaço e o terreno está sendo preparado para cumprir o contrato de modelagem", destaca.

Peçanha ainda reforça que o novo espaço será destinado para shows e eventos de grande porte. "A área será destinada a um espaço para grandes shows e eventos externos, em vez de ser utilizada apenas como estacionamento, embora também possa exercer essa função dependendo da demanda. Trata-se de um espaço de 55 mil metros quadrados, o que representa o dobro do tamanho da área externa atual. Essa ampliação visa evitar conflitos de montagem e realização que ocorrem ocasionalmente quando há eventos simultâneos no pavilhão e no Classic Hall, que também é um espaço locável", afirma.

"Para viabilizar essa transição, estão sendo demolidas partes da estrutura antiga do parque que não fazem mais sentido para o novo propósito, como lojinhas, área gourmet e praça de alimentação. O terreno será nivelado para ficar totalmente apto a receber os grandes shows", conclui.

Mirabilândia

Fundado em 2002, o Mirabilândia esteve em funcionamento até o dia 2 de fevereiro de 2025, operando por 23 anos. O espaço foi referência nacional em entretenimento na região Nordeste. Era o único parque de diversões fixo da Região Metropolitana do Recife (RMR). Antes, o mesmo local havia sido ocupado pelo Playcenter, aberto em 1994, que tinha um formato semelhante, com as maiores montanhas-russas e brinquedos já montados em Pernambuco.

Em 2023, a professora Dávine Muniz Cordeiro, de 34 anos, foi arremessada de um dos brinquedos do parque. Ela ficou internada durante quatro meses e passou por dez cirurgias, mas não resistiu e morreu em fevereiro de 2024. O parque encerrou as atividades um ano depois do acidente.

Um novo projeto foi apresentado para a construção do novo parque do Mirabilândia, em Jardim Paulista, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Entretanto, o perfil oficial do parque nas redes sociais se posicionou a respeito desse projeto, revelando que as negociações não foram adiante. "O fechamento é uma decisão definitiva. Após a notificação para desocupar o terreno, a administração do parque explorou diferentes oportunidades, incluindo a transferência para outro município. No entanto, optaram por não dar prosseguimento ao projeto anunciado anteriormente. Não há qualquer projeto em andamento no momento para a transferência ou abertura de um novo parque em Pernambuco", destacou.

O Diario entrou em contato com a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), dona do terreno, e com a Prefeitura de Paulista, município onde seria construído o novo parque do Mirabilândia, para averiguar a situação do novo parque de diversões. Até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno sobre as situações questionadas.