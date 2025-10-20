Influenciador Jones Manoel volta a receber ameaças de grupo que se identifica como neonazista

O ativista e historiador Jones Manoel (Tomaz Silva/Agência Brasil)

No último domingo (20), o historiador e youtuber Jones Manoel voltou a receber ameaças de um grupo que se identifica como neonazista. Através de um e-mail institucional da Paraíba, os neonazistas proferem diversas ofensas racistas contra Manoel e pedem o pagamento de R$ 250 mil para três contas bancárias encaminhadas.

“Envia sem choro, se não a moto bicho vai passar aí qualquer hora”, diz o texto.

Em agosto deste ano, Jones já havia recebido uma ameaça semelhante do mesmo grupo, que se intitula “Brigada Hitlerista”. Na ocasião, ele levou o caso à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público Federal (MPF).

“O MPF deu um retorno absurdo e injustificável. O argumento deles foi que, como o e-mail institucional usado para fazer as ameaças era de Rondônia, a competência era do Ministério Público Estadual de Rondônia, ignorando o conteúdo nazista da mensagem e falando que era basicamente um crime de racismo e extorsão”, afirma Jones.

De acordo com o influenciador, sua equipe fará um aditamento junto ao MPF, pedindo ao órgão para que a investigação do caso seja conduzida pela PF. “A Polícia Federal tem maior capacidade técnica de investigar e chegar às pessoas e também considerando que é um crime de nazismo”, acrescenta o historiador.

Após o recebimento das primeiras ameaças, Jones se reuniu com a deputada estadual Dani Portela (Psol), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A parlamentar oficiou os Ministérios dos Direitos Humanos e da Segurança e Justiça. “Até agora, falta qualquer tipo de resposta”, destaca Jones.