O que se sabe sobre jovem que usou uniforme nazista em festa de formatura

O adolescente que usava fardamento nazista estava acompanhado dos pais e era convidado de duas formandas

Em uma festa de formatura em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que aconteceu no último sábado (10), um dos convidados apareceu usando uma farda do regime nazista alemão (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Em uma festa de formatura em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que aconteceu no último sábado (10), um dos convidados apareceu usando uma farda do regime nazista alemão. O adolescente, cuja idade não foi revelada, seria convidado de duas irmãs formandas e estava acompanhado dos pais. Conforme a empresa responsável pelo evento, ele teria chegado no local com uma roupa adequada e, ao fim do cerimonial, feito a troca pelo uniforme, sem o conhecimento dos organizadores.



Em um dos registros que circula nas redes sociais, é possível observar o rapaz fazendo o que parece ser uma saudação nazista. O traje utilizado faz referência direta a um dos fardamentos padrão de por soldados da SS, conhecida como a “polícia nazista”, organização que respondia diretamente ao ex-presidente alemão Adolf Hitler. Durante os seus anos de governo na Alemanha, o regime ditatorial criado por ele e suas ideologias extremistas foram responsáveis pelo assassinato de pelo menos 6 milhões de pessoas.



A faculdade da festa de formatura publicou uma nota sobre o ocorrido, enfatizando que a manifestação se desvirtua dos princípios “éticos, humanísticos, e acadêmicos” defendidos pela instituição: “Destacamos, ademais, a responsabilidade primordial dos genitores e/ou responsáveis legais pelo menor envolvido, que devem zelar pela formação ética, pelo respeito aos direitos humanos e assumir as consequências educativas e legais dos atos praticados.”



Em meio aos esclarecimentos no seu pronunciamento oficial, a empresa organizadora do evento também manifestou repúdio à ação: “[...] Não compactuamos, não toleramos e não aceitaremos esse tipo de conduta em eventos sob nossa responsabilidade", declarou em nota.



No Brasil, a apologia ao nazismo é crime, previsto no código penal, com pena de dois a cinco anos de prisão e multa. Para um menor de idade, a atitude seria classificada como ato infracional análogo ao crime, o que resultaria, como punição, medidas socioeducativas.



Segundo informações do portal O Globo, a Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente (DEA) de Mossoró investiga o caso. O adolescente ainda não foi identificado pelo órgão.