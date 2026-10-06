Globo abre auditoria interna para apurar relação de Luciano Huck com Daniel Vorcaro
Ligação aparece em mensagens que a Polícia Federal encontrou no celular de Vorcaro, com registros de encontros, jantares, uso de aeronaves e tratativas comerciais
Publicado: 06/10/2026 às 18:37
Informações sobre ligação entre Huck e Vorcaro foi obtida pela PF no celular do ex-banqueiro (Divulgação / PF)
A Globo autorizou uma auditoria interna para levantar o histórico da relação entre o apresentador Luciano Huck e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. A análise deve cobrir contratos comerciais, contatos e eventuais negócios entre os dois.
A ligação aparece em mensagens que a Polícia Federal (PF) encontrou no celular de Vorcaro, com registros de encontros, jantares, uso de aeronaves e tratativas comerciais. Em uma das conversas, Huck cita R$ 83 milhões investidos em mídia na Globo pelo banco digital Will Bank e outros R$ 26 milhões em um "contrato pessoal", num total de R$ 109 milhões.
Huck nega ter sido sócio de Vorcaro. Segundo a assessoria do apresentador, a relação comercial se ligava à captação e à gestão do patrocínio do Will Bank, com contratos assinados, notas fiscais emitidas, impostos recolhidos e serviços efetivamente prestados. As mensagens divulgadas até agora não demonstram, por si só, prática ilegal por parte dele.
A emissora e o apresentador enfrentam ainda outro questionamento. O Ministério Público Federal (MPF) investiga a divulgação da plataforma eleitoral TemMeuVoto no programa "Domingão com Huck". Os dois episódios passaram a ser avaliados internamente, e o resultado da auditoria pode influenciar decisões da Globo envolvendo o apresentador.
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