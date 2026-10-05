Temer anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

O ex-presidente afirmou que o resultado das urnas expressa um desejo de mudança e associou

O ex-presidente Michel Temer (MDB) (Antonio Cruz/ Agência Brasil)

O ex-presidente Michel Temer (MDB) anunciou nesta segunda-feira (5), apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.

Em publicação nas redes sociais intitulada "Declaração à Nação", afirmou que o resultado das urnas expressa um desejo de mudança e associou o candidato à "reconexão" com a sociedade.

"As urnas falaram. O povo brasileiro, autoridade única da democracia, deixou claro que deseja mudança. Quer atenção e respeito. Quem entendeu isso foi reeleito. Com os demais, deu-se a renovação", escreveu.

No primeiro turno, realizado neste domingo (4), Flávio obteve 47 03% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, recebeu 45,16%. Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

Presidente da República entre 2016 e 2018, Temer foi responsável pela indicação de Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 2017. O ministro é hoje um dos principais alvos das críticas de Flávio. Relator de processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do candidato, Moraes determinou suas prisões e medidas cautelares e supervisiona o cumprimento da pena imposta ao ex-presidente.

Na avaliação de Temer, a renovação se manifestou tanto na composição do Congresso Nacional quanto na força da candidatura presidencial que avançou em primeiro lugar para a etapa decisiva da disputa.

"A sociedade não quer fórmulas repetidas e discursos grosseiros. Quer novas ideias, novas atitudes, novos projetos e um caminho diferente", afirmou o ex-presidente, sem citar Lula nominalmente.

"Quer, portanto, reconexão. E reconexão é Flávio", concluiu.

