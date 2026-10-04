Nikolas é reeleito com 3,1 milhões de votos, mais que o dobro de 2022

Nikolas, logo após votar neste domingo (4), em Minas Gerais (Reprodução/Instagram)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ultrapassou 3,1 milhões de votos neste domingo (4) e foi reeleito para a Câmara. O resultado coloca, pela segunda vez, o congressista mineiro no ranking de deputados mais votados do Brasil.

Em 2022, o representante da direita bolsonarista recebeu 1,47 milhão de votos ao se eleger pela primeira vez, aos 26 anos. Agora, Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato (PL-SP) se tornam os mais votados para a Câmara dos Deputados na história, com ambos ultrapassando 2,5 milhões.

O recorde anterior pertencia a outro nome da direita: Eduardo Bolsonaro, com 1,84 milhão de votos em 2018. Os resultados refletem o alcance digital de nomes aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro: no Instagram, Nikolas reúne mais de 22 milhões de seguidores e Pavanato, 5,3 milhões.

A lista de deputados mais votados na história ainda inclui Enéas, com 1,5 milhão de votos em 2002, e Celso Russomano, com 1,5 milhão em 2014.

Filho de pastor evangélico, Nikolas iniciou a carreira na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, em 2020, e rapidamente se tornou um dos rostos mais conhecidos da política brasileira. As principais pautas do parlamentar estão ligadas à oposição ao presidente Lula e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).