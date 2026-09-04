André Valadão explica relação de Vorcaro com Nikolas

Pastor diz que apenas intermediou contato entre empresário e deputado e nega relação com negócios do Banco Master

Valadão disse conhecer Vorcaro há mais de 30 anos e afirmou que o empresário o procurou por saber que ele tinha proximidade com Nikolas (Reprodução/Redes Sociais)

O pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (4/9) para explicar conversas que manteve com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, em abril de 2024. Segundo Valadão, sua participação se limitou a fazer uma interlocução entre Vorcaro e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), sem qualquer envolvimento com negócios ou interesses do banco.

“A minha participação naquele episódio se restringiu exclusivamente a uma interlocução entre pessoas que eu conheço. Não houve qualquer relação da minha parte com negócios, interesses ou atividades do Banco Master”, afirmou.

Valadão disse conhecer Vorcaro há mais de 30 anos e afirmou que o empresário o procurou por saber que ele tinha proximidade com Nikolas. De acordo com o pastor, a conversa ocorreu em razão de uma publicação feita pelo deputado e teve como objetivo aproximar os dois para que esclarecessem diretamente o assunto.

“Eu simplesmente sugeri que os dois conversassem diretamente antes de qualquer nova manifestação”, explicou. Ele também afirmou que, ao dizer posteriormente que Nikolas iria “contornar tudo”, fazia referência ao fato de o deputado tratar diretamente com Vorcaro sobre a questão.

Na manifestação, o pastor negou ter participado de negócios ou atividades relacionadas ao Banco Master e afirmou que não tinha conhecimento das irregularidades posteriormente atribuídas à instituição. “Não participei de qualquer prática ilícita e, inclusive, repudio de forma inequívoca toda e qualquer conduta dessa natureza”, declarou. Valadão afirmou ainda que decidiu se pronunciar diante da repercussão das mensagens e áudios divulgados e ressaltou a responsabilidade que possui como líder religioso e diante de seus seguidores.

Ao final do vídeo, Valadão disse estar disposto a adotar medidas legais caso sejam divulgadas informações que, segundo ele, atribuam a ele condutas que não praticou. O pastor reiterou que sua participação foi apenas a de intermediário entre pessoas que já conhecia e negou qualquer relação com negócios, interesses ou atividades de Vorcaro ou do Banco Master.

A explicação ocorre após a divulgação, na quinta-feira (3), de um áudio de 2025 em que Nikolas Ferreira conversa com Daniel Vorcaro. O conteúdo foi divulgado pelo ICL Notícias após ser localizado em mensagens e arquivos apreendidos pela Polícia Federal no celular do ex-dono do Banco Master. Na gravação, o deputado apresenta a Vorcaro um amigo que trabalhava com um ativo minerário e sugere uma conversa entre os dois.

Confira matéria no Correio Braziliense.